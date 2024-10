Du shiraz au cabernet sauvignon

L'harmonieux - Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds Photo: www.coop.ch 1/14

Avec l’arrivée de l’automne, des vins riches et plus charpentés s’invitent sur la table. En effet, ces crus amples se prêtent parfaitement à la fraîcheur de fin d’année. Mais à partir de quand un vin est-il considéré comme «lourd»? Généralement, les vins sont lourds lorsqu’ils présentent un taux d’alcool supérieur à 14%. Toutefois, à l’heure du changement climatique, où la plupart des raisins affichent une teneur en sucre plus élevée, on trouve de plus en plus de vins qui dépassent ce seuil. Sont-ils tous à considérer comme «lourds»? La réponse réside peut-être plutôt dans la texture et la part d’arômes de fruits mûrs: ce sont elles qui rendent le vin particulièrement riche et corsé.

Les enseignements à tirer du Nouveau Monde

Pour répondre à cette question des vins «lourds» indépendamment de la teneur en alcool, prenons par exemple le shiraz d’Australie-Méridionale ou le cabernet sauvignon de la Napa Valley, en Californie. Les crus produits dans la vallée de la Barossa, dans le sud de l’Australie, comptent parmi les meilleurs shiraz (le nom donné au cépage syrah en Océanie) du monde. Ils sont connus pour leurs arômes corsés et fruités de baies mûres et d’épices, relevés parfois d’une pointe d’eucalyptus. L’accompagnement idéal de mets d’automne copieux, tels que l’agneau braisé ou des plats de gibier relevés. Les vins de cabernet sauvignon de la Napa Valley, en Californie, sont tout aussi majestueux. Ils se distinguent par leur profondeur et leur structure remarquables, ainsi que leur gout charpenté. Un profil corsé qui se marie parfaitement avec un rôti de bœuf, pour réchauffer les cœurs durant la saison froide!

Mais l’Ancien Monde n’est pas en reste

Bien sûr, il existe aussi en Europe des vins qui font battre le cœur des amateurs et amatrices de vin. En Espagne par exemple, les tempranillos de la Ribera del Duero, qui mûrissent sous le soleil de Castille, présentent un profil aromatique fruité puissant et une profondeur épicée. Le complément idéal à un savoureux risotto aux champignons ou à une paella d’automne. En Italie, les fameux super toscans de Bolgheri enchantent par leur arômes complexes de fruits noirs, relevés de notes terreuses et de fines épices. A déguster par exemple en accompagnement d’un élégant plat de gibier ou d’une sélection de fromages affinés. Autres crus d’automne originaires de la Botte, les barolos du Piémont: avec leurs arômes floraux et fruités relevés de notes terreuses, ces grands crus royaux sont la garantie d’une explosion de saveurs en bouche. A marier avec des plats à base de truffe ou diverses créations de pâtes. Et enfin, n’oublions pas les majestueuses cuvées de Châteauneuf-du-Pape, vignoble emblématique des Côtes du Rhône méridionales, en France. Des vins qui se distinguent par leurs arômes fruités de baies rouges et noires, et leurs notes épicées, relevés d’une touche d’herbes de Provence. L’accompagnement idéal d’une ratatouille ou d’un coq au vin d’automne, préparés avec des herbes et des épices fraîches.

J’ai eu le plaisir de me replonger dans cette famille des vins rouges et de déguster de nombreux crus, et j’ai découvert quelques joyaux qui, selon moi, sont indispensables à toute cave. Le vaste assortiment de vins Coop compte de nombreux crus d’automne, qui se marieront à merveille avec vos plats de saison.

Laissez-vous séduire par leurs arômes, découvrez la diversité des vins «lourds» et savourez les plaisirs de l’automne.

Laissez-vous inspirer! Santé!

Six rouges classiques pour un automne savoureux

L'harmonieux Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds, 38.95 francs



Un shiraz australien classique de la vallée de la Barossa. Au nez déjà, il déploie un bouquet exceptionnel marqué par des arômes de baies noires, harmonieusement associés à des notes terreuses et à de fines touches de réglisse liées au vieillissement en fût. En bouche, ce vin se révèle à la fois complexe et équilibré, avec une acidité moyenne, des tanins veloutés, et une finale ample et ronde. Idéal en accompagnement d’un steak bien assaisonné ou de légumes marinés grillés. Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds, 38.95 francs



Le super toscan Bolgheri DOC Le Serre Nuove dell'Ornellaia Tenuta dell'Ornellaia, 54.95 francs «Petit frère» du célèbre super toscan «Ornellaia», ce vin se distingue par sa puissance et son élégance. Au nez, il dévoile un bouquet parfumé de fruits des bois, de cerise, de prune et d'herbes méditerranéennes. En bouche, il révèle tout le savoir-faire du domaine: une légère acidité, des tanins veloutés et des notes boisées harmonieusement intégrées, qui répondent pleinement aux attentes suscitées par le nez. Le tout couronné par une longue finale, quasi infinie. N'hésitez pas à vous en procurer quelques bouteilles et à les accompagner de pappardelle sul cinghiale ou d'une autre spécialité de gibier!

Le roi des vins Barolo DOCG del Comune di Serralunga d'Alba Tenuta Cucco, 49.00 francs



Ce barolo classique déploie au nez un équilibre harmonieux de nuances fruitées et florales. Il enchante par ses arômes de fraise des bois et de cerise du Piémont, élégamment mêlés à des notes délicates de violette et de lavande. Ce vin est la preuve que même les jeunes barolos ne sont pas nécessairement hors de portée. En bouche, il présente une acidité vive et une structure tannique bien marquée, mais jamais âpre. Il se marie parfaitement avec des plats italiens classiques tels que l’osso buco ou les tagliolini al tartufo, qui mettent merveilleusement en valeur ses arômes complexes. Barolo DOCG del Comune di Serralunga d’Alba Tenuta Cucco, 49.00 francs



Le complexe Fine Food Châteauneuf-du-Pape AOC Domaine de la Côte de l'Ange, 34.95 francs



Un rapport qualité-prix exceptionnel pour un châteauneuf-du-pape! Au nez, il se distingue d’emblée par un profil aromatique riche: notes de fraise, d’airelle, de garrigue, de compote de prunes, de réglisse, de caramel, de café, de cuir, de tabac et de champignons, qui s’entremêlent harmonieusement. En bouche, il présente une acidité modérée et une structure tannique exquise. En résumé, un vin équilibré, complexe et long en bouche. A déguster de préférence en accompagnement d’un chateaubriand, de bœuf bourguignon ou d’un gigot d’agneau bien tendre. Fine Food Châteauneuf-du-Pape AOC Domaine de la Côte de l’Ange, 34.95 francs



Le corsé Cabernet Sauvignon Napa Valley Black Stallion, 32.50 francs



Les cabernets de la Napa Valley sont connus pour leur profondeur et leur complexité, et le «Black Stallion» ne déroge pas à la règle. Au nez, il dévoile un bouquet de fruits mûrs marqué par d’intenses arômes de cassis, harmonieusement relevé de notes de clou de girofle et de vanille issues du vieillissement en fût de bois. En bouche, le vin se distingue par une douceur modérée et une structure tannique veloutée, qui lui confèrent une texture charnue. Le tout comblé par une finale persistante, pour une expérience de dégustation exceptionnelle. Un vin californien corsé à déguster de préférence en accompagnement de côtelettes d’agneau ou de côtes de porc juteuses. Cabernet Sauvignon Napa Valley Black Stallion, 32.50 francs



L'onctueux Ribera del Duero DO Alexander vs. The Ham Factory Reserva Casa Rojo Bodega y Viñedos, 47.50 francs



Ce vin est une véritable déclaration d’amour au roi des cépages espagnols, révélant tout le potentiel d’un tempranillo de la Ribera del Duero. Au nez, il se distingue par une typicité variétale marquée: de délicates notes de chocolat et de fèves de cacao torréfiées s’entremêlent harmonieusement avec diverses touches de baies noires, notamment de mûre, de cassis et de cerise noire. En bouche, il se révèle dense et complexe, avec des tanins mûrs et filigranes ainsi qu’une finale longue et juteuse. Se marie parfaitement avec un ragoût d’agneau braisé. Ribera del Duero DO Alexander vs. The Ham Factory Reserva Casa Rojo Bodega y Viñedos, 47.50 francs



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.