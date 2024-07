Les 4 pièges à éviter durant une dégustation de vins

1/7 Une dégustation est une source de plaisir, à condition que l’air ambiant soit neutre.

Ursula Geiger

Je participe rarement aux dégustations organisées dans de grandes halles où l’on va de vigneron en vigneron en fendant la foule pour faire remplir son verre. D’abord parce que le bruit et la cohue m’empêchent de me concentrer.

Ensuite, parce que le mélange des odeurs des autres participants me dérange. Parfums, haleines marquées par le café, odeurs de tabac… Les subtiles nuances olfactives du vin sont souvent malmenées. Nous vous disons tout sur les pièges à éviter pour ménager votre nez et celui des autres pendant une dégustation.

Parfums de luxe

Une amie m’a raconté qu’un jour, lors d’une dégustation, on lui avait gentiment fait remarquer que son parfum était en tout point remarquable, mais qu’il n’avait rien à faire au beau milieu d’une dégustation professionnelle. Depuis, elle ne touche plus à son flacon avant d’aller goûter du vin. Idem pour les après-rasages et eaux de toilette de ces messieurs. Les parfums pour le linge se rangent dans la même catégorie.

Tabac

Quand j’avais 24 ans, je me souviens avoir remis à sa place un homme entré le cigare aux lèvres dans la salle de dégustation d’un domaine renommé en France. Le silence qui avait suivi était à couper au couteau, et on m'avait fait remarquer à voix basse que le fumeur de cigares était l’un des critiques de vin les plus influents de la région. Aujourd’hui, le tabac est proscrit avant une dégustation. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, buvez un verre d’eau après et lavez-vous soigneusement les mains.

Café

Il n’y a rien à redire au fait de boire un expresso avant de déguster du vin, tant qu’il n’est pas préparé dans la salle de dégustation. Là encore, boire un verre d’eau aide à neutraliser l’odeur de café dans l’haleine. On notera d’ailleurs que sans lait ni sucre, cette boisson permet de remettre le palais en forme, puisqu’il a le même effet que le fait de mâcher un grain de café lorsqu’on essaie différents parfums.

Ail

À l’approche d’une dégustation, évitez de manger de l’ail... Les autres dégustateurs vous en sauront gré. En effet, les composants sulfureux de ce bulbe odorant se diffusent à travers votre haleine, mais aussi par l’intermédiaire de votre peau. Et rien ne sert de vouloir les masquer avec du parfum ou du chewing-gum, le résultat n’en sera que pire. Le mieux est encore de mâcher un brin de persil ou de boire un grand verre d’eau citronnée.