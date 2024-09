Article rémunéré, présenté par Mondovino

Les Grecs de l’Antiquité maîtrisaient déjà l’art de la fête, et le vin ne manquait jamais! Le dieu du vin Dionysos (connu sous le nom de Bacchus chez les Romains) était vénéré pour cette boisson divine et comptait de nombreux adeptes. Le vin n’était pas seulement une boisson, mais aussi un symbole de vie et de fécondité. En Grèce, la viticulture remonte à l’Antiquité. Les vignobles de l’île de Sámos sont les témoins de cette tradition millénaire. C’est sur cette petite île de la mer Egée qu’est né le fameux muscat – doux, aromatique et intemporel. Une seule gorgée de ce vin succulent vous transporte dans 6000 ans d’histoire viticole grecque.

Rosés modernes et cépages internationaux

Mais si vous pensez que la Grèce ne sait faire que des vins doux, détrompez-vous! Ces dernières années, le rosé grec a su se faire un nom et conquérir le palais des amateurs et amatrices de vin. Frais, fruité et un brin acide, il constitue le rafraîchissement idéal lors des chaudes journées d’été, et se marie à merveille avec la cuisine grecque et ses recettes légères. Un verre de rosé vous plonge immédiatement dans l’ambiance d’une taverne de bord de mer au coucher du soleil. Mais la Grèce ne serait pas la Grèce si elle ne faisait pas la passerelle entre passé et présent, y compris dans le domaine du vin. En effet, outre des cépages traditionnels tels que l’agiorgitiko, les viticulteurs et viticultrices misent de plus en plus sur des cépages internationaux tels que le cabernet sauvignon, la syrah ou le merlot. Il en résulte des vins rouges modernes et puissants, souvent vieillis en fûts de chêne, qui se distinguent par leur profondeur et leur complexité en bouche. Des vins qui montrent que la Grèce n’est pas seulement une terre de nostalgie, mais qu’elle sait aussi se projeter dans l’avenir.

Que vous optiez pour un vin doux de Sámos, un rosé vif, un assyrtiko volcanique de Santorin ou un vin rouge puissant, la Grèce a beaucoup à offrir, tant en termes de cépages que de styles de vin. La viticulture est la preuve vivante que les traditions helléniques ne sont pas figées dans le passé, mais se réinventent sans cesse.

Les Grecs de l'Antiquité savaient déjà comment célébrer les fêtes. Leur dieu du vin, Dionysos, en est l'emblème. Photo: Shutterstock 1/10

Chez Coop, explorez une sélection de vins produits en Grèce ainsi qu’un vaste choix de vins rouges, blancs et doux d’Europe et d’outre-mer.

Laissez-vous inspirer!

Étant moi-même amateur de vins grecs, j’ai eu l’occasion de déguster quelques bonnes bouteilles ces derniers temps, que j’aimerais vous présenter.

Quatre crus grecs pour l’éternité

L’opulent Drama PGI Château Julia Merlot Domaine Costa Lazaridi, 24.50 francs



Ce merlot gorgé de soleil dévoile dès le nez des arômes intenses de prunes mûres et de cerises noires ainsi que de fines notes de vanille obtenues grâce à la maturation en fûts de chêne. En bouche, il se révèle corsé, avec des tanins veloutés, une acidité équilibrée et des contrastes élégants. De subtiles nuances de chocolat noir et un soupçon d’épices viennent compléter cette palette aromatique complexe. La finale est longue et appuyée, mais raffinée. Idéal en accompagnement d’agneau grillé, de plats de gibier ou de fromages affinés à pâte dure. Savoureux également en complément d’un steak de bœuf ou d’une moussaka fondante. Drama PGI Château Julia Merlot Domaine Costa Lazaridi, 24.50 francs



Ce merlot gorgé de soleil dévoile dès le nez des arômes intenses de prunes mûres et de cerises noires ainsi que de fines notes de vanille obtenues grâce à la maturation en fûts de chêne. En bouche, il se révèle corsé, avec des tanins veloutés, une acidité équilibrée et des contrastes élégants. De subtiles nuances de chocolat noir et un soupçon d’épices viennent compléter cette palette aromatique complexe. La finale est longue et appuyée, mais raffinée. Idéal en accompagnement d’agneau grillé, de plats de gibier ou de fromages affinés à pâte dure. Savoureux également en complément d’un steak de bœuf ou d’une moussaka fondante. Commandez-le maintenant

L’exotique Peloponnese PGI Rosé Peplo Domaine Skouras, 18.95 francs



Sa robe saumon délicate convoque des souvenirs du sud de la France. Et son bouquet floral intrigue instantanément: des notes de pétales de rose se mêlent à des touches sucrées de melon canari, relevées de nuances rafraîchissantes de pamplemousse et de fruit de la passion. En bouche, il se distingue par une acidité délicieusement fraîche, une irrésistible légèreté et une finale exceptionnelle. Ce rosé exotique est le vin idéal à déguster au crépuscule, de préférence sur la plage, bien sûr, avec le soleil faiblissant à l’horizon. Peloponnese PGI Rosé Peplo Domaine Skouras, 18.95 francs



Sa robe saumon délicate convoque des souvenirs du sud de la France. Et son bouquet floral intrigue instantanément: des notes de pétales de rose se mêlent à des touches sucrées de melon canari, relevées de nuances rafraîchissantes de pamplemousse et de fruit de la passion. En bouche, il se distingue par une acidité délicieusement fraîche, une irrésistible légèreté et une finale exceptionnelle. Ce rosé exotique est le vin idéal à déguster au crépuscule, de préférence sur la plage, bien sûr, avec le soleil faiblissant à l’horizon. Commandez-le maintenant

Le complexe Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, 19.95 francs



Au nez, ce vin déploie un jeu d’arômes fin et complexe qui intrigue instantanément. Son bouquet frais et floral se distingue par de délicates notes de baies rouges et de pamplemousse rose. En bouche, le vin se révèle sec et rafraîchissant, avec une structure équilibrée soutenue par une certaine acidité et une minéralité agréable. La finale est longue, ce qui confère une élégance particulière à ce vin. Idéal en accompagnement de poissons grillés ou de fruits de mer, qui mettront parfaitement en valeur sa fraîcheur et sa finesse. Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, 19.95 francs



Au nez, ce vin déploie un jeu d’arômes fin et complexe qui intrigue instantanément. Son bouquet frais et floral se distingue par de délicates notes de baies rouges et de pamplemousse rose. En bouche, le vin se révèle sec et rafraîchissant, avec une structure équilibrée soutenue par une certaine acidité et une minéralité agréable. La finale est longue, ce qui confère une élégance particulière à ce vin. Idéal en accompagnement de poissons grillés ou de fruits de mer, qui mettront parfaitement en valeur sa fraîcheur et sa finesse. Commandez-le maintenant

Le charmeur Samos PDO Muscat Kourtaki, 9.95 francs Ce muscat de l’île de Sámos se distingue par sa robe jaune doré et son bouquet intensément fruité. Au nez, il déploie des arômes sucrés de miel, d’abricot et de fruits secs, relevés de notes légèrement épicées. En bouche, il se révèle ample et doux, le tout équilibré par une acidité rafraîchissante. La finale longue et veloutée se distingue par des notes de caramel et de miel de fleurs. Idéal en accompagnement de fromages affinés ou de desserts sucrés, tels qu’un cheesecake. Samos PDO Muscat Kourtaki, 9.95 francs Ce muscat de l’île de Sámos se distingue par sa robe jaune doré et son bouquet intensément fruité. Au nez, il déploie des arômes sucrés de miel, d’abricot et de fruits secs, relevés de notes légèrement épicées. En bouche, il se révèle ample et doux, le tout équilibré par une acidité rafraîchissante. La finale longue et veloutée se distingue par des notes de caramel et de miel de fleurs. Idéal en accompagnement de fromages affinés ou de desserts sucrés, tels qu’un cheesecake. Commandez-le maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.