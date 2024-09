Pourquoi les vins achetés en vacances sont moins bons à la maison

Un verre de vin blanc bien frais est rafraîchissant dans la chaleur de l’été, alors qu’il n’aura pas le même effet dans votre salon.

Nicolas Greinacher

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce sublime vin goûté en vacances avait perdu son éclat une fois rentré chez vous? Les amateurs de vin sont nombreux à faire cette expérience et il y a de bonnes raisons à cela. En vacances, vous êtes décontracté, le soleil vous fait de l’œil et, bien souvent, vous êtes plongé au cœur d’un paysage pittoresque ou d’un décor urbain impressionnant.

Tous ces aspects jouent sur votre perception gustative. Un verre de vin dégusté dans un charmant restaurant italien sur la plage n’aura pas le même goût que chez soi, entre ses quatre murs. Le parfum des herbes de garrigue, le bourdonnement des grillons, cette brise chargée d’embruns salés – autant d’éléments qui démultiplient les émotions lors de la dégustation.

L’influence du charme local

En vacances, nous sommes souvent plus heureux et plus ouverts à de nouvelles expériences. Cet état d’esprit positif renforce vos sensations gustatives. De retour à la maison, en revanche, dans le train-train quotidien, le stress et la routine peuvent obscurcir les sens. Autrement dit, un verre de vin est toujours meilleur quand on peut profiter pleinement du moment présent.

De plus, certains vins, excellents dans des régions chaudes et ensoleillées, peuvent sembler ennuyeux sous des latitudes plus froides. En effet, la température influence aussi bien les arômes du vin que la manière dont on perçoit l’acidité et le sucré. Un verre de vin blanc bien frais est rafraîchissant dans la chaleur de l’été, alors qu’il n’aura pas le même effet dans votre salon.

Alors, comment retrouver la magie qui entourait le vin de vos vacances une fois que vous êtes rentré? En recréant une partie de l’ambiance. Ouvrez le vin à l’occasion d’une garden-party détendue ou d’une soirée tranquille sur le balcon. Rappelez-vous les bons moments passés en vacances et laissez votre esprit vagabonder. Avec un peu de chance, le vin ne tardera pas à vous rappeler tout le charme et la magie des vacances.