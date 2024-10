Le vin est-il meilleur certains jours de l'année que d’autres?

Selon le calendrier lunaire, il existe quatre types de jour en fonction de la position de la lune dans différentes constellations: les jours fruits, les jours fleurs, les jours feuilles et les jours racines. Photo: Getty Images 1/2

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tel vin était délicieux certains jours et plutôt quelconque d’autres jours, alors qu’il s’agissait de la même bouteille? La raison pourrait bien tenir au calendrier lunaire, une théorie issue de l’école biodynamique et basée sur un savoir ancestral.

La personne à l’origine du calendrier lunaire est Maria Thun, décédée en 2012. Cette chercheuse allemande a consacré sa vie à observer les liens entre les cycles lunaires, les constellations d’étoiles et le monde végétal. Son calendrier biodynamique est aujourd’hui utilisé dans le monde entier pour connaître le meilleur moment pour semer, planter et récolter – et aussi pour savoir quand le vin sera particulièrement bon ou mauvais.

Comment fonctionne le calendrier lunaire?

Selon le calendrier lunaire, il existe quatre types de jour en fonction de la position de la lune dans différentes constellations: les jours fruits, les jours fleurs, les jours feuilles et les jours racines. Alors que les jours fruits et les jours fleurs sont parfaits pour la dégustation du vin, il est conseillé d’éviter les jours feuilles et les jours racines. Selon cette théorie, les vins ne développent pas leurs arômes de façon idéale ces jours-là: ils semblent plus plats, voire déséquilibrés.

Il est particulièrement intéressant de constater que bon nombre de sommeliers et vendeurs de vin ont intégré le calendrier lunaire dans leur planning de dégustation. En effet, il apparaît souvent que le vin est effectivement mieux apprécié les jours fruits ou fleurs, alors que les jours racines et feuilles sont considérés comme de moins bons jours pour le vin.

Quels jours faut-il éviter pour une dégustation?

Ainsi, la prochaine fois que vous prévoyez une dégustation de vin ou que vous souhaitez déboucher une bouteille spéciale, il peut être utile de jeter un coup d’œil au calendrier lunaire. Nous avons établi ci-dessous la liste des jours feuilles et jours racines, qu’il convient donc d’éviter, pour le reste de l’année 2024.

Jours feuilles:

Du 18 au 20 et le 27 septembre

Du 7 au 9, du 15 au 17 et le 24 octobre

Du 3 au 5, du 12 au 14 et le 21 novembre

Du 1er au 2, du 9 au 11, le 18 et les 28 et 29 décembre

Jours racines:

Du 22 au 24 septembre

Du 1er au 5, le 12, du 19 au 21 et du 29 au 31 octobre

Le 1er, le 8, du 16 au 18 et du 25 au 28 novembre

Le 5, du 13 au 15 et du 22 au 26 décembre