Ces 4 vins blancs sont délicieux avec un risotto aux cèpes

Nicolas Greinacher

Les températures sont à la baisse, il fait plus frais et humide dehors: c’est le début de la saison des cèpes. Avec leurs notes épicées et légèrement sucrées aux parfums de fruits secs, ces petits cadeaux de la nature transforment un simple plat de pâtes ou de riz en un véritable régal. Les cèpes sont réputés pour leur goût intense, qui confère une savoureuse profondeur à de nombreux plats.

Les vins rouges accompagneront parfaitement un risotto aux cèpes, mais certains vins blancs feront également l’affaire. Ils seront d’ailleurs plus adaptés pour un repas de midi. Afin de sublimer les saveurs puissantes du risotto, il faut opter pour un vin blanc sec et corsé, qui ne couvrira toutefois pas les arômes délicats des cèpes. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons préparé une petite sélection de vins blancs.

Le Chardonnay

Un chardonnay élevé en fût de chêne se mariera parfaitement aux saveurs du risotto aux cèpes. Les meilleurs exemplaires suisses sont issus de la Seigneurie grisonne, mais l’ouest de la Suisse propose désormais d’intéressantes alternatives. Hors de nos frontières, nous vous conseillons un bourgogne blanc ou les petites perles américaines des régions de Sonoma ou de Napa.

Les cèpes sont connus pour leur goût intense, qui donne une profondeur savoureuse à de nombreux plats culinaires. Photo: Getty Images/Alloy

Le Riesling

Un riesling intense et sec de la région allemande de Rheingau sublimera la dégustation du risotto aux cèpes. La mention «Grand Cru» est la garantie d’un vin sec, issu des meilleures parcelles. Pour être sûr de ne pas se tromper, il convient d'opter pour un vin qui a déjà quelques années de maturation en bouteille.

Un Bourgogne blanc

Ce cépage assez rare est appelé pinot blanc en France et convainc par son charme discret. L’Alsace et le Tyrol du Sud proposent des exemplaires très séduisants. Ces vins sont légèrement moins puissants que le riesling du Rheingau, mais tout aussi intéressants.

Un Grüner Veltliner

Avec ses notes poivrées, ce vin autrichien idéal en toutes occasions accompagnera également très bien le risotto aux cèpes. Cherchez plutôt les bouteilles qui portent la mention «Federspiel» ou «Smaragd», qui font partie des exemplaires les plus riches et les plus intenses. Là encore, c’est après avoir acquis une certaine maturité que ces vins souligneront au mieux leur parfaite alliance avec le risotto aux cèpes.