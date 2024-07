Pourquoi est-il interdit de consommer son alcool dans l'avion?

1/5 Presque toutes les compagnies aériennes n’autorisent que l’alcool acheté à bord.

Nicolas Greinacher

Fini le temps où l’on pouvait faire passer une bouteille de vin à travers le contrôle des bagages à main et l’emporter dans l’avion. Les boutiques hors taxes à l’aéroport proposent souvent du vin, mais les bouteilles que vous y achetez sont immédiatement scellées dans un sac plastique au passage en caisse.

À de rares exceptions près, cette procédure est appliquée dans le monde entier. Si vous souhaitez déguster une flûte de mousseux rafraîchissant ou un vin rouge corsé dans l’avion, ils vous seront servis uniquement par la compagnie aérienne. En première classe ou en classe affaires, les boissons alcoolisées sont généralement gratuites. Mais à l’arrière, il faut mettre la main au portefeuille.

Les compagnies aériennes prennent position

À voir ces pratiques, on pourrait penser que les compagnies aériennes cherchent à faire du chiffre. Ces derniers n’achètent plus dans les boutiques hors taxes avant de partir, mais directement dans l’avion. Interrogée par Blick, la compagnie Swiss a toutefois mis en avant un autre argument, celui de la sécurité.

«Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux passagers de boire de l’alcool qu’ils auraient apporté à bord.» Swiss explique ainsi qu’«une consommation excessive d’alcool peut constituer un risque pour la sécurité et qu’il est important que nos équipages puissent évaluer la consommation d’un passager afin d’empêcher, le cas échéant, toute nouvelle consommation supplémentaire».

Chez easyJet non plus, les passagers n’ont pas le droit de boire l’alcool qu’ils ont apporté dans l’avion. «On s’assure ainsi que toute la consommation d’alcool est suivie de près et contrôlée par le personnel de bord. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de nos membres d’équipage sont la priorité absolue pour easyJet», a expliqué la compagnie.