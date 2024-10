Jennifer Segui

Du cake au yaourt au Paris-Brest, il y a comme qui dirait un monde. Qu’il est possible d’explorer grâce à des ateliers dispensés par des chefs qui transmettent leur savoir. Que vous ayez envie de bétonner votre technique pour participer au premier concours de pâtissiers amateurs organisé cet automne par l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), ou que vous soyez juste motivés par le fait de faire plaisir à ceux que vous aimez, ces cinq pâtissiers de haute volée nous encouragent à mettre la main à la pâte. Et on peut même lécher la cuillère à la fin !

1 Julien Boutonnet

Qui? Julien Boutonnet, Meilleur ouvrier de France et chef pâtissier exécutif de l'École hôtelière de Lausanne et de ses restaurants.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le 7 décembre prochain, l’EHL organise la finale de son premier grand concours de pâtisserie amateurs. Premier prix de cette compétition? Un cours particulier avec le pâtissier en chef de l'école, Julien Boutonnet. Mais on peut aussi assister à une leçon sans passer par le concours (240 francs).

Quoi? Dispensés par la crème de la crème des profs dans des locaux de pros au cœur même de l’école, les ateliers de cuisine de l’EHL permettent, en quatre heures, de mettre vraiment la main à la pâte tout en faisant le plein de techniques. Parmi la palette de cours, ceux dédiés aux mets sucrés comme les figurines au chocolat, la bûche de Noël ou encore le Paris-Brest prévus dans les mois à venir, sont tous assurés par Julien Boutonnet.

2 Thibault Honajzer

Qui? Il y a presque un an jour pour jour, The Sweet Sage ouvrait ses portes dans le quartier du Rôtillon à Lausanne. A la tête de cette boutique salon de thé, un duo amoureux composé du pâtissier Thibault Honajzer et de sa compagne Alix Marin, passionnée de nutrition et de bien-être.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Depuis, ce lieu ne cesse de nous enchanter, sur place ou à l’emporter, avec ses boissons aussi créatives que réconfortantes et ses pâtisseries de haut vol qui portent la signature de Thibault, ancien chef pâtissier du restaurant Anne-Sophie Pic à Lausanne.

Quoi? Fidèle à ses principes de naturalité et de respect des saisons, le jeune chef propose, un dimanche par mois, un cours de pâtisserie (150 francs) dont le thème est invariablement lié à la période de l’année. Après les fleurs au printemps, les plantes en été, les séances automnales s'articulent autour de la racine et d’une pumpkin pie en octobre, d’un Paris-Brest en novembre et d’une incontournable bûche de Noël en décembre.

3 Christophe Renou

Qui? En 2017, le Meilleur Ouvrier de France 2015 décide de s’installer à Carouge pour créer une boutique de proximité dans laquelle trouver pâtisseries, viennoiseries et chocolats de qualité. Sept ans plus tard, celui qui a fait son apprentissage chez Moutarlier à Chexbres est à la tête de cinq arcades genevoises.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Croissants aériens, gâteaux classiques modernisés, le dynamique artisan, que l’on a notamment vu juger les desserts des candidats du Meilleur Pâtissier sur M6, est aussi reconnu pour ses entremets triangles signature. Son école de pâtisserie, fermée durant deux ans pour cause de déménagement, vient de rouvrir à l'été 2024, en lieu et place de l’ancienne chocolaterie.

Quoi? La brioche, la pavlova, les verrines salées et sucrées ou encore la forêt noire ou la tartelette vanille pécan… en ateliers ou sous forme d’afterworks, le programme des cours (dès 170 francs) dispensés par Christophe Renou lui-même ou ses pâtissiers est pléthorique. Certaines séances proposent même d’apprendre à préparer des pièces sans gluten.

4 Christophe Loeffel

Qui? S’il a commencé sa carrière en cuisine par un apprentissage de cuisinier, c’est dans la pâtisserie que ce jeune chef originaire d’Alsace poursuit sa formation. Et excelle désormais. Passé par des maisons comme celle de l’incontournable Pierre Hermé, il assure la partie sucrée des restaurants de Stéphane Décotterd depuis 2016, au Pont de Brent puis désormais à Glion.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Chef pâtissier de l’année 2021 pour le GaultMillau, ce créatif qui excelle à sublimer les produits du terroir, l’ADN de la cuisine de Stéphane Décotterd, transmet sa passion à travers des cours personnalisés. Et une master class de 10 vidéos pour ceux qui veulent tout savoir sans sortir de chez eux.

Quoi? Orfèvre de la pâtisserie, Christophe Loeffel parie sur le sur-mesure pour ses cours. Gâteaux classiques, glaces, sorbets, desserts de restaurant ou de boutique et même viennoiseries, tout est possible seul, en duo ou entre amis à travers ces ateliers délivrés à domicile. Christophe Loeffel anime aussi des ateliers dans le cadre des très chouettes Laboratoires Culinaires dans la région de Neuchâtel.

5 Laure Platiau

Qui? C’est à elle que l’on doit les recettes des délicieux cookies de la maison Loulou, classés parmi les meilleurs de Lausanne. Quand elle ne conçoit pas de recettes, Laure Platiau consacre son temps à transmettre sa passion de la pâtisserie dans son atelier genevois. Originaire du nord de la France, cette jeune cheffe a fait ses armes chez des grands noms comme Emmanuel Renaut, Gérald Passédat ou encore Alain Ducasse au Louis XV à Monaco.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comment? C’est au cœur du quartier des Eaux-Vives, dans une superbe cuisine de plus de 100m2, que Laure Platiau dispense ses cours pour adultes et enfants (dès 130 francs). En journée ou en afterwork, ou en team building pour ceux qui auraient envie de pâtisser entre collègues, les ateliers proposés sont à portée des aspirants de tous niveaux. Au programme des thèmes à venir, on s’exerce au Royal et à la tarte au chocolat, on se lance dans la confection de macarons ou on multiplie les techniques lors de la confection d’un Saint-Honoré.