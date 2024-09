Ils sont gourmands, moelleux, fondants, croquants juste ce qu’il faut. À l’heure du goûter, on dit tous oui aux cookies! Et en particulier à ceux que l’on trouve chez ces 5 pourvoyeurs de bonheur.

Jennifer Segui

La saison des glaces est bientôt terminée. Chic alors! Celle des cookies va pouvoir redémarrer de plus belle. Croquants et moelleux à la fois, généreux en chocolate chunks, ces morceaux de chocolat giga maousses et riches en noix de toutes sortes, c’est ainsi qu’on les aime. Et quand, topping sur le biscuit, ils ont une belle odeur de beurre et de sucre, c’est le nirvana.

Si, ici, on les a parfois confondus avec de simples sablés aux pépites de chocolat, les vrais cookies à l’américaine, bien gourmands et à la pâte tout juste cuite pour encore plus de fondant, sont désormais disponibles dans de bonnes adresses. Dont celles-ci, testées et approuvées.

CookiEd

Si vous êtes un habitué du marché de Lausanne, vous avez sans doute repéré son stand, installé depuis deux ans juste devant Globus. Candidat de la saison 9 de la célèbre émission «Le Meilleur Pâtissier» diffusée sur M6 en 2020, Edouard Henry y propose des cookies artisanaux comme il les aime. Soit:«Moelleux, généreux, à la texture chewy».

Parmi sa dizaine de recettes, on trouve quelques best-sellers, comme l’incontournable aux pépites de chocolat, le chocolat Dulcey ou encore le cranberries-chocolat blanc. Grand sportif, le Français, installé dans le canton de Vaud depuis 2016, propose des biscuits en format gourmand, pas trop épais, pour un maxi plaisir jusqu’à la dernière miette.

Jusqu’au 20 octobre 2024, ses créations sont à découvrir aussi à la boutique pop-up (escaliers du Marché, 2) de la ville de Lausanne. Cet autodidacte de la gourmandise y fait varier les plaisirs avec ses fameux crookies, soit des croissants Bread Store garnis de miettes de cookies, ses cakes et autres gâteaux accompagnés de boissons chaudes et froides.

Gang des Cookies

Tendres et croquants à la fois. C’est ainsi que Béryl Lévesque aime les cookies. Frustrée de ne pas trouver une version de cette gourmandise fidèle à des souvenirs de vacances américaines, cette maman de trois garçons a décidé de lancer sa marque Gang des Cookies. C’est donc dans le labo aménagé dans le sous-sol de sa maison des environs de Morges qu’elle confectionne ses délicieuses créations à base de sucre, d'œufs, de beurre et de farine suisses, ainsi que de chocolat Felchlin.

Épaisses, moelleuses, juste cuites ce qu’il faut, ses petites tueries se déclinent par exemple en «Peanutty», au beurre de cacahuètes, en «Chef de Gang», au chocolat noir et noix de pécan ou en «Yakuza», au chocolat blanc et matcha. Dispos en ligne, ces bombes gourmandes le sont aussi au supermarché bio Kiss The Ground (Boulevard de Grancy 8) à Lausanne. L’occasion de goûter tout prochainement le nouveau membre du Gang, fourré à la plus célèbre des pâtes à tartiner.

Maison Loulou

Dans cette nouvelle adresse de la Place de la Palud, on trouve tout ce qu’il faut pour combler sa faim: salades, açaï bowls et frozen yogurts, garnis de toppings en tous genres. Le tout réalisé à base d'ingrédients frais sous nos yeux ébahis et nos papilles frétillantes. Pour une note sucrée à déguster sans culpabilité après sa salade, l’adresse propose des cookies sur place ou à emporter, seuls ou accompagnés d’une boisson chaude.

Plutôt du genre gourmands et moelleux, ces cookies dodus version Maison Loulou, ont été imaginés par la cheffe pâtissière Laure Platiau, passée par les restaurants d’Alain Ducasse et désormais installée à Genève. Parmi ces recettes exclusives, on peut notamment se ruer sur le cookie matcha & dulcey, le chocolat et noix de Pécan ou encore la version chocolat blanc framboise. Quant aux deux propositions du moment, chocolat ou spéculoos, on vous tease juste qu’elles laissent échapper leur intérieur fondant à peine, on les croque. À vous de voir ce que vous souhaitez faire de cette information.

The Sweet Sage

Ouverte depuis bientôt une année, cette jolie boutique (Rue du Flon, 12), où l’on peut aussi s'asseoir pour déguster une délicieuse boissons chaude maison ou un thé accompagnés d’une pâtisserie de haut vol imaginée par le talentueux Thibaut Honajzer, ne désemplit pas.

Au menu des réjouissances et aux côtés de pièces aussi sublimes que raffinées, on trouve une gamme de cookies beaux et bons. Chocolat-caramel-noix, noisette-amande-pécan et matcha-pistache-graine de courge, sont les trois cookies signature. Ils sont composés d’une pâte à cookie moelleuse rehaussée d’un caramel ou d’un praliné, c’est selon, nappé au centre du cookie. Sensible aux produits de saison, l’ancien chef pâtissier du restaurant d’Anne-Sophie Pic compose également des cookies de saison, comme, en cette fin d'été, un biscuit myrtille, macadamia, combawa et tonka.

Acarré

Cacahuète praliné cacahuète, noisettes praliné ou pop-corn caramel… Difficile de faire son choix parmi les cookies exposés dans la vitrine de cette boutique dédiée aux plaisirs du goûter (Rue Marterey, 38), qui nous ravit aussi avec ses viennoiseries de compétition et son flan pâtissier.

Bien gourmands, fort moelleux et aussi généreux dessus que dedans, les cookies réalisés par le duo Arnaud Dousse et Antoine Chopin ne font jamais long feu. Et leurs toppings plus que généreux, qui varient selon l’humeur du jour, se prêtent particulièrement à une petite pause goûter dans le parc de Mont Repos situé à deux pas.