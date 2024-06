Combien coûtent vraiment les repas en kits livrés à domicile?

Avec les box repas à cuisiner chez soi, plus besoin de se déplacer au supermarché. Mais ça coûte parfois (beaucoup) plus cher. Combien? On a sorti la calculatrice.

Une fiche recette (en allemand) et la quasi intégralité des ingrédients nécessaires pour la préparer: voilà ce que propose HelloFresh. Mais vous paierez beaucoup plus cher qu'en magasin, et vous ferez la vaisselle.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Combien seriez-vous prêts à payer pour ne pas avoir à faire vos courses, ni à réfléchir à quoi manger cette semaine? C'est la question que je me suis posé en effectuant ma première commande sur HelloFresh, leader mondial des repas en kits à cuisiner chez soi. Réponse: ça coute cher, plus de 50% de plus!

Vous avez peut-être, comme des millions de personnes, testé les services de HelloFresh ou d'un de leurs concurrents durant la pandémie. Ces colis contenant des recettes à cuisiner, et tous les ingrédients nécessaires (de la viande aux sachets de sauce soja), étaient tellement pratiques lorsque personne ne pouvait où voulait sortir de chez soi.

Évidemment, tout cela a un coût. Combien? C'est ce que j'ai voulu savoir en comparant le prix demandé par HelloFresh à ce que je paie au supermarché Coop en bas de chez moi.

J'ai commandé 3 repas pour 2 sur HelloFresh. Un bœuf sauté au pak choï, un poisson sauté aux légumes, et un filet de poulet gratiné façon parmigiana. Total: 80 francs, plus 9,95 francs de frais de port. Soit 89,95 francs en tout. A ce tarif, chaque repas de 2 portions me revient à 30 francs. Pas donné, sachant que je vais devoir tout cuisiner moi-même, et tout ranger ensuite. Tel est le coût pour éviter la purge du supermarché cette semaine.

Poulet gratiné façon Parmigiana: 55% moins cher en magasin

Examinons le poulet gratiné façon parmigiana. Il s'agit d'un filet de poulet pané servi avec des fettucini et une sauce tomate, le tout parsemé de «fromage à pâte dure», c'est-à-dire du faux parmesan.

Précisons que les ingrédients livrés par HelloFresh sont en majorité d'origine suisse (viande, légumes): j'ai donc opté pour des produits similaires. En comptant le prix des ingrédients au gramme, et en achetant des ingrédients moyenne gamme (c'est-à-dire ni les Prix Garantie low cost, ni les produits Bio ou Fine Food les plus chers), le ticket de la Coop monte à 13,33 francs pour 2 portions, soit moins de la moitié de HelloFresh (30 francs les 2 portions). Le supermarché coûte 55% moins cher que la livraison HelloFresh.

Publicité

Évidemment, il est impossible d'acheter ces quantités exactes. En comptant cette fois le prix des produits tels que vendus en magasin, j'arrive à un montant de 22,29 francs. L'écart se réduit, mais le supermarché reste 25,7% moins cher. Et pour ce prix, je dispose de restes de sauce tomate, de persil plat, de chapelure et d'un beau gros morceau de grana padano qui me serviront pour de futures recettes.

Sauté de poisson et légumes croquants: 5% plus cher en achetant tout sur place

Pour cette recette asiatique à base de lieu noir sauté, servi avec du riz jasmin et une agréable sauce aigre douce, les courses à la Coop coûtent 12,45 francs pour 2 portions en comptant les prix au gramme près. Soit 58,5% moins cher que HelloFresh.

En achetant les ingrédients tels que vendus en rayon (une bouteille d'huile de sésame, un paquet de riz, etc.), le ticket monte à 31,39 francs, soit 5% de plus que HelloFresh. Mais pour ce prix, je dispose de condiments qui me serviront pendant longtemps (maïzena, sauce soja et huile de sésame), d'une belle quantité de riz jasmin, ainsi que de quelques légumes.

Sauté de boeuf au pak choï: toujours le grand écart

Il était plutôt bon, ce petit bœuf sauté. Mais oublions le goût pour nous centrer sur le prix!

Publicité

Cette fois, les 2 portions s'élèvent à 12,36 francs au gramme près (58,8% moins cher), ou 39,25 francs en rayon. Nettement plus cher que HelloFresh cette fois (+30%), mais je dispose dans ce cas de tellement qu'ingrédients qu'en ajoutant 2 pak choï et 1 oignon, (soit environ 4 francs), je peux préparer deux autres portions de ce plat. Dans ce cas, faire ses courses à la Coop revient 33% moins cher.

Et à part le prix?

Mes calculs n'ont rien de surprenant: il est attendu que se faire livrer ses courses coûte plus cher que d'aller les faire soi-même. Mais êtes-vous prêts à payer presque une fois et demi plus cher votre alimentation pour ne pas avoir à aller faire vos courses? C'est un surplus conséquent que tout le monde ne peut pas se permettre.

Toute considération de prix mise à part, mon expérience avec HelloFresh s'est bien passée. Tout d'abord, les trois plats étaient bons. C'est important!

Les ingrédients étaient tous de qualité satisfaisante, et les plats faciles à préparer. À condition de comprendre l'allemand, car tout, sur le site suisse, est dans la langue de Goethe. Même les fiches imprimées sur papier! Incompréhensible. Pour cuisiner en français, il faut aller chercher les PDF des recettes dans leur base de données. Pas très pratique pour les pauvres francophones…

Publicité

Une alternative allégée en CO2

À noter également que ces box repas seraient une alternative un peu plus écolo que le supermarché. Avec ce mode de fonctionnement, le bilan carbone s'en trouve réduit, d'après HelloFresh. Beaucoup de produits sont fournis dans des emballages en papier, et en limitant les transports, HelloFresh assure que se nourrir chez eux émet 22% de CO2 en moins que les mêmes repas préparés avec des ingrédients achetés en supermarché (à condition de s'y rendre en voiture, j'imagine).

Autre avantage que j'ai pu observer: on ne gaspille pratiquement aucune denrée, puisque tout est fourni en quantités exactes.

Bref, HelloFresh c'est plutôt bien, mais ça coûte cher. «J'ai bien aimé, mais j'ai arrêté dès que j'ai utilisé les rabais de bienvenue», confirme un ancien abonné. L'entreprise offre en effet les frais de port et jusqu'à 150 francs sur les premières livraisons. Mais à plein tarif, ce genre de service est à réserver aux allergiques (fortunés) aux supermarchés. Pour les autres, il vaut mieux aller faire ses courses soi-même.