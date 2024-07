Les 4 meilleurs stands végé à découvrir cette année à Paléo

L'offre végé de Paléo n'est certes pas aussi pléthorique que pour les plats carnés, mais il y a tout de même un choix conséquent - et délicieux.

Blick a mangé beaucoup trop de viande hier. Alors pour expier nos péchés et améliorer un peu notre bilan carbone, nous vous avons trouvé quatre bons petits plats végétariens.

1 Byblos, le classique traiteur libanais

Byblos, c'est un peu l'ancêtre de l'Asse. Fermement installé les pieds dans la poussière depuis plus de 30 ans, ce traiteur libanais régale les fanatiques de shawarma et samboussek depuis 3 décennies et ne néglige surtout pas ses consommateurs végétariens. Moutabal (caviar) d'aubergine à la grenade et falafels côtoient houmous, taboulé de persil bio et feuilles de vigne pour un menu garanti sans viande.

Pour les plus gourmands (et affamés), l'assiette dégustation végé vous permettra de découvrir tous les plats ci-dessus. Ces délices ne sont disponibles que sur certains festivals, le stand étant géré par la deuxième génération et le restaurant ayant fermé à la retraite des parents.

Prix: 15 francs.

Emplacement: Quartier de l'Orient.

2 Kimi, les délices du Togo

On n'arrête pas de parler de Kimi! Déjà l'an dernier, puis cette année dans nos conseils pour becs à sucre, et dans un autre article qui prend des airs de lettre d'amour pour ce stand aux couleurs du Togo. Mais il y a une raison à cette logorrhée: il est parmi les meilleurs stands de ces trois dernières années, selon le classement établi par les goûteurs mystère de Paléo.

Si vous y passez, essayez donc le veggie kimi, sorte de poké bowl à la semoule de manioc arrosé de sauce tomate pimentée et garni de plantains, d'une belle salsa de légumes, et d'une moutarde à l'ananas. Les ingrédients sont bio, de premier choix, c'est absolument délicieux. Et pour rester sur ce fruit, spécialité de la maison, goûtez absolument la barquette d'ananas pain de sucre, une variété que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Prix: 16 francs

Zone: Quartier latin

3 Mumbay, complètement d'Inde

Impossible de manger végé sans évoquer l'Inde. En l'absence du regretté Paprika, qui régalait Paléo avec ses naans cuits au four tandoori, nous nous sommes rabattus sur Mumbaï Street Food.

Aux manettes depuis 5 ans à Paléo, et en attendant l'ouverture future d'un resto en dur aux Eaux-Vives à Genève, le chef Hugo et sa femme indienne Divya proposent des biryani à déguster à l'assiette ou dans des parathas, des pains plats grillés avec un peu de beurre, bien croustillants. Servis avec un bâton de panneer et quelques oignons croustillants, ils constituent un superbe encas végé, légèrement pimenté, à prix tout doux.

Prix: 10 francs

Zone: Quartier de l'orient

4 Temaki, du végé dans le cornet

Les temakis, ces makis roulés en forme de cornet, se déclinent aussi en végé dans ce stand éponyme. Bien présentés, ils embarquent de l'avocat, du concombre, et de la betterave. Le riz est bien humide, l'algue nori délicieuse, faisant de ce cornet un snack aussi instagrammable qu'il est vite avalé.

Prix: 8,50 francs

Zone: Quartier de l'Orient