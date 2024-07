4 adresses estivales à ne pas manquer à Genève

Marre d'aller toujours dans les mêmes endroits? On a trouvé 4 nouvelles adresses où boire et manger cet été à Genève.

A la buvette urbaine Concrete, moment de détente au fil de l'eau.

Nouhad Monpays

Quelles délices sont au programme de l’été genevois? Voici quatre belles adresses qui viennent d’ouvrir leurs portes et leurs terrasses pour la belle saison.

Side Chick

Side Chick, c’est un nouveau et cool concept de street food à ne pas manquer cet été. Pas question ici de relation extraconjugale, comme le nom pourrait le suggérer, mais de poulet frit! On dévore cuisses et tenders panés à l'américaine, avec des sauces aux quatre degrés de piquant, dans des hamburgers ou sur un toast moelleux à la japonaise. Une variante avec gaufre devrait prochainement voir le jour. D’excellents mac and cheese bien régressifs sont aussi de la fête.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette marque est le fruit de la collaboration du chef-entrepreneur Benjamin Luzuy et du duo formé par Adrian Smith et Lucas Jeanneret, à l’origine de Pretty Patty, la nouvelle star locale du smash burger. Pour le moment, Side Chick est disponible pour au moins six mois dans le merveilleux cadre du Pavillon Barton (Parc Barton, Perle du Lac) donc les terrasses s’étirent dans la verdure face au Leman: on adore!

Rue de Lausanne 136, Genève

Concrete

Nouvelle buvette en bord de Rhône, face au jet d'eau, Concrete possède une jolie terrasse qui s’étire sur le mobilier urbain en escalier de la ville. L'offre culinaire est élaborée par la cheffe Tianyi Li, alias Mama Li, connue pour ses incursions dans la cuisine de la Sadara ou de son pop-up de gastronomie chinoise chez Coin Coin. Le menu, disponible dès 10 heures du matin jusqu'à tard le soir, inclut une offre de brunch le weekend, une généreuse salade composée, un sandwich du jour comme cet excellent cheesesteak avec bavette et gruyère fondu, et un plat du jour surprise.

L'après-midi et le soir, Concrete suggère une ribambelle de tapas, du tarama, de la charcuterie Bellota, du poulet frit, ou encore œuf parfait à la crème de parmesan et ail rôti, et une bavette à la plancha avec sauce chimichurri. La sélection de boissons inclut une sympathique sélection de vins nature.

Quai Général-Guisan 2, Genève

Bloom

Un café…fleuriste? Ce drôle de concept est le fruit de la passion d’Olivia Hammond et son compagnon, Mathieu de Changy, restaurateur et propriétaire du restaurant-bar Le 23, situé à quelques pas, boulevard Georges-Favon. Cette superbe adresse possède une décoration soignée et délicate, avec des matériaux naturels et épurés, couplés à du mobilier de designer d’influence scandinave. L’ensemble est magnifié par un imposant bar en marbre.

Publicité

Côté gourmandises, on découvre une sélection de boissons chaudes et froides classiques, accompagnées de délicieuses viennoiseries et de généreux cookies. Pour le déjeuner, Loïc Magnier, chef au 23, propose des plats simples mais savoureux, comme de jolies salades créatives. À l’heure de l'apéro, on découvre une myriade de cocktails exquis.

22 boulevard Georges-Favon, Genève

Café Hinivuu

C’est au sein du Musée de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, à Genève, que s’est ouvert le Café Hinivuu, dont le nom reprend la première lettre des sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge (humanité, indépendance, neutralité, impartialité, volontariat, unité et universalité). L'endroit arbore un décor minimaliste et brutaliste en accord avec l’architecture du musée.

Ouvert aux mêmes horaires, le café propose une petite carte de mets frais et délicieux, incluant des salades italiennes ou grecques, des sandwiches au pain de campagne ou focaccia 100% levain de la boulangerie Sawerdo, ainsi que des desserts maison.

Palais des Nations, Genève