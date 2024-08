4 terrasses pour profiter encore un peu du soleil à Genève

Pour une vue panoramique sur le lac, direction le Restaurant de la plage.

Ayé’ le soleil a enfin décidé de nous honorer de son illustre présence, fin mai il était quand même temps! De quoi nous donner quelques envies de terrasses. Voici 5 adresses, sous le soleil exactement, pour profiter déjà de la belle saison.

1 Yamba

On adore cette adresse festive pleine de «good vibes» dont la grande et jolie terrasse au fil de l’eau est à ne pas manquer. Ouvert il y a un an, le bar-restaurant Yamba nous fait voyager dans des contrées tropicales et ensoleillées grâce à un décor bohème très «Tulumien».

Outre les excellents cocktails signatures à la présentation soignée, on y déguste une cuisine fusion aux effluves estivales rafraîchissantes: ceviche aux saveurs nikkei, salade de quinoa, tacos gourmands aux homards, au thon épicé ou même garni de fromages «moité-moitié».

Rue des Deux-Ponts 2

2 Gaku

Cette terrasse nichée dans les hauteurs du chic Cologny sera THE goal de l’été. Le restaurant japonais moderne, ouvert l’an dernier par Yoss Kakinuma et le groupe M3 bénéficie d’un emplacement de rêve et surtout une vue absolument imprenable sur le Léman.

La nouvelle terrasse, finalisée sur le tard en septembre dernier, est située en contrebas de celle du Lion d’Or. Elle est encadrée par le potager de l’adresse: on adore! Côté gastronomie, on y déguste une cuisine japonaise au goût du jour: des rolls colorés absolument à tomber et des sashimis ciselés à la fraîcheur unique, ainsi que quelques spécialités nikkei et chaudes. Mais attention se pavaner sur cette élégante terrasse fait vite mal au porte-monnaie, cependant rien que la vue en vaut la chandelle!

Pl. Pierre-Gautier, à Cologny

3 Al Mercato

Il suffit d’un pont pour passer dans le joli vieux Carouge, par beau temps, le village sarde prend des couleurs quasi méridionales. On adore flâner dans ces ruelles piétonnes et surtout se détendre au soleil de la belle terrasse d’Al Mercato.

Le petit café-restaurant italien, dont la terrasse s’étire sur la pittoresque Place du Marché, est un incontournable pour tous les Carougeois et les badauds. On y savoure volontiers un spritz et les spécialités maison dont d’excellentes assiettes de pâtes à tout petits prix!

Pl. du Marché 2, à Carouge

4 Le Restaurant de la plage & Buvette

Le Resto de la Plage est bien nommé, en effet, cet immense bâtiment entièrement vitré se situe, je vous le donne en mille: au bout de la plage des Eaux-vives. Le spacieux et lumineux restaurant, construit sur pilotis, et avancé sur le lac offrant ainsi une vue panoramique unique.

Ouvert 7 jours sur 7 d’avril à septembre, cet emplacement de rêve offre une déconnexion totale aux frontières de la ville. En plus d’un cadre exceptionnel, on y savoure les mets apprêtés par le chef Jean-Briac Mauboussin, arrivé l’été dernier sur Genève. Notre coup de cœur? Sa quenelle qui est incroyable! Pour les plus petits budgets, il y a aussi la carte de la buvette (sur l’immense terrasse), et enfin c’est brunch le weekend!

Quai Gustave-Ador 75, 1207 Genève