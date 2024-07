Ben et Léo ouvrent Apollo, une street food de luxe au centre de Fribourg

Après le Barrio, le Kumo et le Bar Jo, voilà Apollo! Le duo de serial restaurateurs fribourgeois Benoît Waber et Léonard Gamba ouvre au centre-ville un resto moderne et branché. Au menu? De l'excellente street food.

Benoît Waber (g.) et Léonard Gamba (d.) il y a quelques années au Café de la Fonderie.

Siméon Calame

Si Lausanne accueille de plus en plus de smash burgers (notre test ici), Fribourg n'est pas à plaindre, ne serait-ce qu'avec le fringant Apollo, nouveau bébé de Ben&Léo, duo de serial restaurateurs bien connu des épicuriens romands. Après plusieurs émissions culinaires télévisuelles en France et en Suisse, Benoît Waber et Léonard Gamba avaient étincelé au Café de la Fonderie (14/20 au GaultMillau, aujourd'hui fermé), avant d'ouvrir le Kumo, le Jo Bar et le Barrio, trois adresses sises en ville de Fribourg. Le dernier établissement a fermé fin mars dernier, mais les deux copains ont rebondi pile à temps, avec l'ouverture le 5 juin dernier de ce fameux Apollo.

À gauche, la focaccia végétarienne à croquer en apéritif. À droite, l'un des cocktails du Jo Bar, situé à deux portes de l'Apollo et aussi propriété du groupe Ben&Léo.

Merci covid

«Apollo, c'est en fait la suite de ce que nous avions lancé durant le covid, explique Alessandro Cogoni, directeur des opérations du groupe Ben&Léo. Un take away de street food soignée, qui avait reçu un vrai engouement de la part de nos clients.» Le take-away est devenu un «vrai resto». Dans les locaux sobrement décorés de blanc, noir et rouge, on vient pour les cocktails de l'apéro (qui viennent de leur Jo Bar), les focaccias mortadelle-burratina-balsamique ou végétarienne, les rösti-frites ou le poulet mariné et frit à la japonaise.

Le menu annonce fièrement «une carte comfort food, qui saura revigorer n’importe quelle flamme» (végé, viande ou poisson), le tout avec des ingrédients suisses. On y trouve entre autres cinq burgers (dont ce smash croustillant et agrémenté de pickles d'oignon rouge), deux tacos, une parmigiana, un tartare de bœuf à l'ail noir... Et un ceviche de truite du tonnerre. Généreux, il jouit d'une fraîcheur absolue et d'une texture presque moelleuse, alors que son leche de tigre pepse bien le tout.

Du pain fait maison

Côté sucré, le responsable du restaurant Luca Magnini se réjouit de présenter la pâtissière historique du groupe Ben&Léo, Adeline Gumy. La jeune artisane ne s'occupe plus ici que des desserts, mais aussi de la boulangerie. Car focaccias, pains et buns sont entièrement fait sur place, et on ne peut que s'en réjouir.

Avant de vous présenter chez Apollo, pensez à réserver, car c'est plein tous les soirs.

Toujours sur une ligne «comfort food», le fondant au chocolat et sa glace à la fêve tonka accueillent un suave coulis au caramel beurre salé. Tellement bon! L'Astro Rocket, lui, est perturbant: annoncé «ganache vanille, crémeux passion, sablé breton, meringuage», c'est en fait un généreux bâtonnet triangulaire glacé, aux saveurs vanille et passion, nappé d'une meringue italienne à la flamme. Excellente création, qui nous envoie au septième ciel et même plus loin. Avec Apollo, on va où on veut.