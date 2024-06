On a testé 5 smash burgers à Lausanne

En replaçant la viande au centre des débats, les smash burgers sont un retour aux sources pour les hamburgers.

Déjà bien implantés à Genève, les smash burgers se démocratisent (enfin) à Lausanne, décidément bien paresseuse lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux tendances culinaires. Nous avons goûté et cartographié les principales adresses de la ville.

Un constat: c'est inégal. Pour moi, un smash burger, c'est un retour aux sources. C'est pour les clients qui en ont marre des burgers à 12 étages avec ingrédients de luxe AOP. Ça ne doit pas coûter cher. Ça doit rester simple pour mettre en valeur le bon goût de la viande grillée, de la croûte de Maillard.

Force est de constater que peu de restos sont d'accord avec moi. Beaucoup blindent leurs burgers de produits et de sauces masquant le goût des steaks et les prix sont plutôt élevés. Mettons ça sur le compte des erreurs de jeunesse…

1 Smaggy

Smaggy, c'est l'adresse historique des smash burgers à Lausanne. Après avoir officié en livraison dans une ghost kitchen, Marion Diserens et Pierre Majoux ont investi en juin 2022 un vrai restaurant en dur, tout proche du lac, avec une déco rock pleine de vinyles antiques. Buns artisanaux de Bread Box, bœuf bio bien smashé avec une belle croûte… les ingrédients sont de premier choix, et la technique est là. Prix du burger de base: 21 francs.

Avenue Émile-Henri-Jaques-Dalcroze 9, Lausanne

2 Black Tap Singles and Doubles

Si Smaggy était historique, nous voici face au petit dernier: Black Tap a ouvert à Lausanne tout récemment. On peut faire confiance à l'enseigne américaine pour proposer des smash burgers bien fatos. Leurs burgers sont cohérents et créatifs (il y en a un avec du pulled pork en bonus), même si l'on se régale un peu plus avec les plus simples, qui mettent mieux en valeur le côté Maillard tant recherché. Prix du burger de base: 16 francs.

Rue Jenny Enning 10, Lausanne

3 Smache

Ce resto fraîchement installé dans le centre de Lausanne a un concept intriguant: il y a deux restos sous le même toit, un qui fait des plats japonais, et un deuxième qui s'occupe des smash burgers. Un peu tarabiscoté, quand même. J'ai trouvé la cuisson du steak pas mal, beaucoup moins celle du bun qui était vraiment trop roussi et l'emportait un peu sur le goût de la viande grillée. Trop de sauce pour profiter vraiment de son patty grillé: dans ce cas, autant faire un burger normal… Prix du burger de base: 16 francs.

Rue du Flon 8, Lausanne

4 Shed Burgers

Là, je n'ai pas compris. On m'avait dit le plus grand bien de ce resto qui s'est d'abord fait connaître à Verbier, et où Federer lui-même était venu manger. Il a depuis essaimé à Pully. Alors je ne connais pas l'expertise de Roger en hamburgers, mais franchement, pas besoin d'être critique gastronomique pour voir que quelque chose ne tourne pas rond à Pully.

Attente interminable d'une commande qui s'avéra finalement erronée, frites «triple cuisson» immangeables car imbibées de sel, mon expérience a été un désastre. Mais surtout, c'est à se demander si ces gens ont vraiment compris le smash burger: il y a tellement de sauce qu'on ne sent absolument aucun goût de steak. A vous de voir… Prix du burger de base: 14 francs.

Chemin de Somais 2, Pully

5 The Standard

Je les mentionne simplement sans les avoir testés, car il ne s'agit pas d'un resto en dur, mais de smash burgers en livraison et vente à emporter uniquement. Tout cela se fait en squattant les cuisines du Downtown, du mercredi au dimanche, les soirs seulement. Bref, ça limite les possibilités, mais l'espoir demeure.

Car j'aime leur apparente approche: carte serrée, recettes simples, prix modérés (ça commence à 10 francs), buns fabriqués par la boulangerie Pain des Frouzes, et l'aspect à emporter colle bien au smash, un burger qu'on avale vite fait assis sur des marches, et qui ne nécessite pas de tables, de nappes, de couteaux, de fourchettes, ni de mariachis. De la (bonne) fast food!

Route de Bel-Air 1, Lausanne