Nos 6 coups de cœur en Suisse romande pour manger lors du 1er Août

Pour célébrer la Suisse comme il se doit, Blick vous propose six endroits en Suisse romande où les festivités et le menu valent le détour. Suivez le guide!

Le luxe de Chetzeron, à Crans-Montana (VS), est l'endroit rêvé pour prendre de la hauteur à l'occasion du 1er Août.

C’est le 1er Août! Bon anniversaire la Suisse! Pour profiter des célébrations, Blick vous proposent six adresses qui méritent qu’on s’y arrête.

Hydratez-vous bien, sortez les fanions rouges à croix blanche, enfilez vos chaussures et laissez-vous vous guider dans toute la Suisse romande. De Genève à Nods (BE), en passant par Crans-Montana (VS)!

1 Le restaurant de la plage des Eaux-Vives (GE)

Rien à dire, c’est BEAU! Vous ne connaissez pas (encore) le restaurant de la plage des Eaux-Vives, à Genève? D’abord, c’est un sublime bâtiment aux airs industriels posé sur le Léman, avec une vue à couper le souffle sur la rade et le jet d’eau. Ensuite, c’est une carte gourmande et fine composée des produits locaux et de saison. Le soir du 1er Août, le tout battra au rythme d’une monstre teuf, avec DJ sets et live cooking.

2 Le restaurant tournant le Kuklos (VD)

Le Kuklos, à Leysin (VD), c’est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Ce restaurant panoramique tourne littéralement sur lui-même et propose, le temps d’un repas d’une heure et demie, un voyage entre lac et montagne. On ne va pas se mentir: si la carte s'appuie sur des plats typiquement suisses, on y apprécie principalement le cadre. Au programme de la fête nationale au sommet: feu de joie, «buffet signature» et DJ.

3 Le Chetzeron (VS)

C’est l’endroit rêvé pour se détendre au-dessus des nuages. Et c’est surtout une reconversion parfaitement réussie pour l’ancienne arrivée de la télécabine de Chetzeron, à Crans-Montana (VS), transformée en luxueux hôtel et restaurant. Parlons clairement: sa magnifique terrasse et les mets proposés valent à 100% le détour. Blick a vérifié: les indécises et indécis peuvent encore s’annoncer pour aller y déjeuner. Les plus rapides pourront même encore espérer vivre l’expérience bistronomique et privilégiée du soir. À vos téléphones!

4 L’Auberge aux 4 Vents (FR)

Impossible de ne pas mentionner ici L’Auberge aux 4 Vents, à Granges-Paccot (FR). L’histoire de cet hôtel et restaurant remonte au XVIIᵉ siècle. À l’époque, une riche famille construit cette maison pour en faire sa résidence d’été et de chasse. Bien après, en 1997, Res Balzli et Catherine Portmann l’achètent pour la transformer et l’ouvrir au public. Pourquoi pas profiter de la Fête nationale pour réserver dans les prochains jours la célèbre chambre Cupidon avec baignoire sur rails ou simplement venir déguster des délices régionaux?

5 Restaurant-Auberge de la Tène (NE)

«Mangez bien, riez beaucoup, vivez longtemps.» C’est la devise du restaurant-auberge de la Tène, à Marin-Epagnier (NE). Cela aurait aussi pu être: «Remplissez-vous la panse les pieds dans l’eau», mais cela aurait peut-être été un poil brutal. Quoi qu’il en soit, on y aime l’excellent jambon des Frères Alcala, installés à Vaumarcus, le tartare de thon rouge aux saveurs exotiques ou encore la fondue à la Neuchâteloise, avec de la crème fouettée (oui…). Les feux d’artifice qui sublimeront le lac de Neuchâtel illumineront aussi l’enseigne, dont le nom vient du site archéologique de la civilisation celtique du 2e âge du Fer.

6 Hôtel et restaurant Chasseral (BE)

C’est vrai. À l’hôtel et restaurant Chasseral, à Nods (BE), vue phénoménale et plaisir gastronomique vont de pair. Le «top of Jura» profite des producteurs locaux — notamment de fromages — pour faire plaisir à ses visiteuses et visiteurs. Problème: il y est toujours difficile de choisir entre les spectacles offerts par l'aube et le crépuscule. Le 1er Août ne fera pas exception.