Investir pour ses enfants via un ETF mondial offre un meilleur rendement qu’un compte bancaire, avec environ 5% par an sur 10 à 15 ans. Mais est-ce une option sûre et quels sont les points à surveiller en tant que parents? Un expert nous donne son avis sur la question.

1/4 De nos jours, les liquidités déposées à la banque ne rapportent guère d'intérêts. Photo: Shutterstock

Gabriel Knupfer

De nombreux parents et grands-parents souhaitent mettre de l’argent de côté pour offrir un bon départ dans la vie à leurs enfants. Mais avec des comptes épargne offrant aujourd’hui des taux d’intérêt très faibles, cette solution est-elle encore intéressante? Serait-il préférable d’investir en bourse, malgré les risques? Blick a interrogé Ralf Beyeler, expert du portail de comparaison moneyland.ch pour identifier les meilleures stratégies d’investissement.

1 Quels sont les avantages des actions ou des ETF pour les enfants?

Les comptes épargne ne rapportent presque plus rien aujourd'hui: les taux d’intérêt dépassent rarement 1% par an. Pour Ralf Beyeler, la conclusion est évidente: «Avec un horizon d’investissement de 10 à 15 ans, il est généralement plus intéressant d’opter pour un ETF ou un fonds indiciel largement diversifié.» Un ETF est un produit financier qui permet d’investir dans l’ensemble d’un marché plutôt que d’acheter des actions individuelles.

L’explication est simple: sur le long terme, les marchés boursiers mondiaux ont presque toujours progressé. Selon lui, un ETF mondial peut rapporter en moyenne 5% par an. Par le passé, les rendements ont souvent été encore plus élevés.

En revanche, Ralf Beyeler ne recommande pas d'acheter des actions individuelles. «Plus la sélection est large, plus le placement est sûr», explique Ralf Beyeler. «Les actions individuelles devraient tout au plus être un complément et ne représenter qu'une petite partie de l'argent investi par les non-initiés.»

2 N'est-ce pas prendre trop de risques?

Disons-le tout de suite: tout investissement comporte un risque. «Là où il y a un potentiel de rendement plus élevé, le risque est aussi plus grand», explique Ralf Beyeler. Même un ETF bien diversifié peut connaître des variations importantes, contrairement à un compte épargne où le capital reste stable.

« Si cela vous empêche de dormir la nuit, mieux vaut privilégier un compte épargne Ralf Beyeler, expert du portail de comparaison Moneyland »

A cela s'ajoute le fait que celui qui investit son argent doit pouvoir faire face à des pertes passagères. Une perte temporaire de 20% est tout à fait possible lors d’une mauvaise année. «Si cela vous empêche de dormir la nuit, mieux vaut privilégier un compte épargne», explique Ralf Beyeler.

3 Quels sont les critères à prendre en compte?

Avec un plan d’épargne en fonds, il est possible d’investir régulièrement dans un ou plusieurs fonds. Il est donc essentiel de comparer les offres. Pour un portefeuille largement diversifié à l'échelle mondiale, les néobanques comme Neon et Yuh sont avantageuses. Pour les enfants, une offre de plan d'épargne de la Raiffeisen avec un fonds mondial est également rentable.

«Les frais sont souvent plus élevés dans les banques classiques, car elles veulent avant tout vendre à leurs clients des fonds gérés activement», explique Ralf Beyeler. De tels fonds coûtent rapidement 2% de l'argent investi par an. En comparaison, les ETF mondiaux bon marché coûtent entre 0,2 et 0,3% par an.

4 Existe-t-il des plans d'épargne spéciaux pour les enfants?

De nombreuses banques proposent des comptes d'épargne en fonds spécialement destinés aux enfants. Dans ce cas, la banque annule ou réduit par exemple les frais de dépôt ou les frais d'achat ou de vente de l'ETF.

«Certaines banques ne proposent toutefois les fonds les plus avantageux qu'aux clients adultes, mais pas aux enfants», explique Ralf Beyeler. Il peut ainsi être intéressant d'utiliser l'offre normale des néobanques plutôt qu'un produit pour enfants de la concurrence.

5 Les investissements boursiers sont-ils réservés aux riches?

Certaines banques exigent des dépôts de 1000 francs ou plus pour placer de l'argent. Mais de nombreuses offres sont à bas seuil. Certains prestataires investissent l'argent dès que 100 francs sont versés. Mais bien souvent, il faut acheter des parts entières du fonds.

A ce sujet, il faut garder à l'esprit que «si l'on veut investir de très petits montants, il faut bien sûr faire particulièrement attention aux frais pour qu'il reste quelque chose au bout du compte», explique l'expert.