Des chercheurs californiens révèlent que nos amitiés sont influencées par des instincts datant de l'âge de pierre. Nous cherchons des amis fiables et compétents.

Une étude révèle que les amitiés suivent encore les règles de l'âge de pierre

Une étude révèle que les amitiés suivent encore les règles de l'âge de pierre

Wiebke Köhne

Comment choisit-on ses amis? Généralement, ce n'est pas une liste de critères qui dicte nos choix, mais des sortes d'intuitions, telles qu'un sens de l'humour commun ou des centres d'intérêt partagés. C'est ensuite qu'un lien s'établit qui s'approfondit avec le temps. Mais la question de savoir si ce lien débouchera sur une amitié semble dépendre d'une question qui n'a pas changé depuis la préhistoire: «Est-ce que j’irais chasser le mammouth avec cette personne?»

Des chercheurs de l'université de Californie ont découvert dans une étude que les amitiés entre personnes du même sexe seraient encore influencées par une logique, datant de l'âge de pierre, de coopération. D’un point de vue évolutif, nous recherchons donc encore aujourd’hui des personnes qui auraient été de bons partenaires de coopération dans le passé. En bref, nous recherchons des chasseurs-cueilleurs modernes capables de nous faciliter la vie.

Nos objectifs de vie sont individuels, nos préférences identiques

Une partie de l'étude reposait sur une expérience durant laquelle des inconnus ont eu une conversation personnelle pendant 30 minutes. Ils devaient ensuite indiquer dans quelle mesure ils aimeraient être amis avec l'autre personne et l'expliquer. Quels que soient les objectifs de vie des participants, il est apparu que ce sont des qualités intemporelles – telles que l'attrait physique, la prestance ou le charisme – qui ont le plus marqué les esprits.

L'étude conclut que, même après des milliers d'années, nous nous sentons plus à l'aise avec les personnes qui dégagent de la fiabilité et de la compétence. Et si les dynamiques de l'amitié sont difficiles à étudier dans un cadre artificiel, cela n'empêche pas les théories sur l’amitié d'abonder sur les réseaux sociaux.

La théorie des sept amis

Une théorie répandue suggère qu'il faut exactement sept amis pour être heureux. Il y aurait par exemple l’ami qui comprend vos problèmes de couple et fournit de précieux conseils. Ou encore celui qui parvient encore à nous faire rire aux moments les plus inopportuns.

Cette théorie estime qu'il faut, en principe, une amitié pour chaque situation de vie. Les experts mettent toutefois en garde contre le fait de choisir ses amis uniquement en fonction d’un objectif précis, car cela conduit rapidement à négliger les souhaits et les besoins de l’autre.

Les amitiés de «sonnette»

Les amis proches n’auraient pas besoin de se donner rendez-vous pour se voir. C’est du moins ce qu’affirme la théorie des Doorbell-Friends (amis de sonnette, en français), qui fait l'objet de nombreuses publications sur Instagram.

Etre ravi de voir une personne sonner à sa porte sans prévenir témoignerait d'une amitié étroite. Le fait d'oser rendre visite spontanément à cette personne relève du même principe. L'essentiel est de savoir à quel point la présence de l'autre personne est naturelle.

Pas de câlins entre meilleurs amis

Une autre observation partagée par de nombreux amis sur les réseaux sociaux: les meilleurs amis ne se font pas de câlins lorsqu’ils se voient. Alors qu’un câlin fait partie des salutations entre la plupart des amis ou de bonnes connaissances, il est souvent omis entre meilleurs amis. Une théorie similaire suggère que les photos de meilleurs amis ensemble sont également rares.