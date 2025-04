«Reliquat» de son prédécesseur Recul surprise du PIB des Etats-Unis, Trump jette la faute sur Biden

La croissance américaine marque le pas. Le PIB se contracte de 0,3%, sous l'effet d'une augmentation des importations et d'une réduction des dépenses publiques. Ce recul coïncide avec le début du second mandat de Trump et sa politique commerciale controversée.