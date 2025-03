L'or s'envole face au regain des tensions au Moyen-Orient

Le prix de l'or atteint de nouveaux records, dépassant 3000 dollars l'once, face aux tensions au Moyen-Orient et aux conflits commerciaux.

Sur un mois, le prix de l'or a pris 2,9% et s'est envolé de près de 40% sur un an, franchissant la barre des 3000 dollars l'once. Photo: Mike Groll

ATS Agence télégraphique suisse

Le prix de l'or battait de nouveaux records mardi matin, face au regain des violences au Moyen-Orient. Les droits de douane décrétés par Washington et les contre-mesures annoncées par les pays concernés refroidissaient aussi l'ardeur des investisseurs.

Peu après 9h20, l'once d'or montait de 0,7% à 3021,84 dollars, laissant allègrement derrière elle la barre des 3000 dollars. Sur un mois, le tarif du métal jaune a pris 2,9% et s'est envolé de près de 40% sur un an. «Les droits (de douane) imposés par le président (américain) Donald Trump et les mesures de rétorsion des pays concernés ont augmenté les craintes quant à un affrontement commercial», ont averti les analystes de Trading Economics.

L'Union européenne a annoncé mercredi dernier des droits de douane sur plusieurs produits américains, dont le bourbon, les motos ou les bateaux, en représailles aux surtaxes américaines de 25% entrées en vigueur le même jour sur l'acier et l'aluminium. Dans la foulée, Donald Trump s'est dit prêt à porter à 200% les droits sur les alcools européens si Bruxelles n'abandonnait pas l'idée de taxer à 50% le bourbon.

Reprise des bombardement à Gaza

Aux tensions commerciales s'ajoutent la reprise des bombardements de la Bande de Gaza par l'armée israélienne, faisant craindre un effondrement rapide du cessez-le-feu avec le Hamas, ont ajouté les experts de Trading Economics. Les attaques de navires de guerre américains en Mer rouge par les rebelles Houthis venaient aggraver les craintes d'une escalade des violences dans la région.

Israël a promis mardi de poursuivre l'offensive à Gaza jusqu'au retour de tous les otages, après avoir mené dans la nuit les frappes les plus intenses depuis le début de la trêve en janvier, ayant fait au moins 330 morts selon le ministère de la Santé du Hamas.

La politique monétaire jouait aussi avec les nerfs des investisseurs, en attendant les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed). La majorité des intervenants tablant sur un maintien des taux directeurs, ils se concentreront sur les projections économiques et la future politique monétaire de l'institut d'émission, selon Trading Economics.