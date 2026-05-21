SpaceX a publié mercredi son dossier d'introduction en Bourse auprès de la SEC. L'entreprise d'Elon Musk dévoile pour la première fois ses comptes, dans une IPO qui pourrait devenir la plus importante de l'histoire.

ATS Agence télégraphique suisse

Le dossier d'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, société aérospatiale du multimilliardaire Elon Musk, a été rendu public mercredi, présentant les grandes lignes de ce qui pourrait constituer la plus grosse IPO de l'histoire. Dans des documents publiés par le gendarme boursier américain (SEC), l'entreprise a pour la première fois levé le voile sur ses comptes.

L'an dernier, elle a ainsi généré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars. Mais elle a fini 2025 avec une perte opérationnelle de 2,6 milliards de dollars. Elle pâtit de ses lourds investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et dans le développement de nouvelles fusées.

Cotée sur le Nasdaq

SpaceX avait déjà déposé un premier document auprès de la SEC, début avril, mais de façon confidentielle, une première étape classique dans le processus qui mène à la cotation. Cette nouvelle version rend publics de nouveaux détails sur l'opération.

L'entreprise a ainsi choisi d'être cotée sur le Nasdaq, l'une des places boursières phares aux Etats-Unis qui rassemble les principales entreprises technologiques. Son «ticker», symbole de quelques lettres qui devrait la représenter, sera SPCX.

En revanche, SpaceX n'a pas révélé le montant qu'elle souhaite lever lors de son introduction en Bourse, annoncé à environ 75 milliards de dollars par plusieurs médias, ni à quelle valorisation. L'opération devrait pulvériser le record mondial pour une «IPO» (introduction en Bourse), actuellement détenu par Saudi Aramco, qui avait récolté 25,6 milliards de dollars en 2019.

«Croire en l'avenir»

Selon les informations de plusieurs médias, sa capitalisation boursière pourrait s'élever à 1'750 milliards de dollars, près de cent fois son chiffre d'affaires annuel, bien loin des standards habituels. Autre particularité: la structure capitalistique devrait permettre à Elon Musk de garder le contrôle de l'entreprise, avec 79% des droits de vote.

Il détient, en effet, la quasi-totalité des actions dites de classe B, chacune ayant dix fois les droits de vote des titres ordinaires, de classe A. L'entrepreneur à succès ne conserverait pourtant qu'environ 42% du capital de SpaceX, contre un peu plus de 51% actuellement, selon un calcul effectué par l'AFP.

SpaceX a reconnu que cet arrangement ne sera pas sans risque pour les investisseurs, soulignant que Elon Musk «aura le pouvoir de contrôler l'issue des questions nécessitant l'approbation des actionnaires, y compris l'élection» de son conseil d'administration. A travers SpaceX, Elon Musk propose une vision, celle d'une société qui va profiter du développement du commerce spatial, des centres de données en orbite, de l'internet par satellite et de l'intelligence artificielle (IA).

«L'idée, c'est de croire en l'avenir», dit-il dans le document publié mercredi, «et de penser qu'il sera meilleur que le passé.» «Je ne peux rien imaginer de plus excitant que (d'aller dans l'espace) et être parmi les étoiles», a-t-il ajouté. Lors de l'absorption de xAI, en février, SpaceX était officiellement valorisé à 1.250 milliards de dollars. La participation d'Elon Musk vaut donc, au minimum, 635 milliards de dollars environ.

Le chiffre d'affaires qui bondit de moitié

Le document publié mercredi révèle l'existence de deux plans de rémunération massifs, qui pourraient augmenter la fortune de l'entrepreneur d'origine sud-africaine de plus de 130 milliards de dollars au minimum. Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de l'intégralité du plan, l'établissement d'une colonie sur Mars avec au moins un million d'habitants.

Cette introduction en Bourse constitue un «tournant majeur pour le secteur spatial et technologique» a réagi l'analyste financier Dan Ives, de Wedbush. Selon les documents publiés mercredi, la constellation de satellites Starlink représente la principale source de revenus du groupe grâce à la vente de son service de connexion à internet.

Le chiffre d'affaires de cette branche a bondi de près de 50% entre 2024 et 2025. L'activité IA, qui regroupe le réseau social X ainsi que xAI, le créateur du chatbot Grok, a affiché une perte d'exploitation de plus de 6 milliards de dollars l'an passé.