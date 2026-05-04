Le prix du pétrole augmente à nouveau. Le prix de l'essence suivra assurément. Avec ces quelques conseils du TCS, vous pouvez réduire votre consommation et économiser une belle somme.

Robin Wegmüller

Une douloureuse histoire qui n'en finit pas. En raison de l'impasse des négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, le prix du pétrole est reparti à la hausse sur le marché des matières premières. Ce jeudi, le baril de Brent a atteint les 126 dollars, un nouveau record sur quatre ans. La dernière fois que le prix du pétrole était aussi élevé, c'était début 2022. En conséquence, les automobilistes doivent également s'attendre à des prix plus élevés à la pompe. Actuellement, selon les données du TCS, le litre de sans plomb 95 coûte en moyenne 1,90 franc et le diesel 2,17 francs le litre. Il est bien possible q'il coûte bientôt encore plus cher.

Economiser de l'essence devient soudain un sujet de préoccupation pour beaucoup. En Suisse, les automobilistes parcourent en moyenne 15'000 kilomètres par an. Avec une consommation de 7,5 litres aux 100 kilomètres, cela correspond à 1120 litres et donc à plus de 2000 francs par an (au prix actuel). Mais attention! Avec seulement quelques conseils et astuces du TCS, vous pouvez toutefois réduire considérablement votre consommation.

EcoDrive

La consommation d'essence ne dépend pas seulement du véhicule, mais aussi – et surtout – du style de conduite. Il est ainsi possible d'économiser jusqu'à 20% de carburant. Avec une consommation annuelle moyenne, vous pourriez ainsi mettre de côté 420 francs par an.

Pour cela, vous devez respecter certains comportements: anticiper le trafic, éviter les accélérations et les freinages brusques, garder une distance suffisante pour rouler de manière régulière et utiliser le régulateur de vitesse lorsque les conditions le permettent. En outre, le TCS recommande d'utiliser l'élan du véhicule, notamment à l'approche des carrefours ou des feux de signalisation. Les automobilistes peuvent approfondir de telles techniques en suivant par exemple des cours EcoDrive. Lors d'arrêts de plus de cinq secondes, il vaut en outre la peine de couper le moteur.

La règle des 5

Selon le prix à la pompe, vous économisez bien sûr aussi de l'argent. Mais comment savoir si cela vaut vraiment la peine de faire un détour pour trouver une station-service moins chère? La règle des 5 est là pour vous aider: le détour ne doit pas dépasser 5 kilomètres, le prix de l'essence doit être inférieur d'au moins 5 centimes et la quantité achetée doit être de 50 litres. Si ces conditions sont remplies, le détour est avantageux.

Le trajet supplémentaire n'est donc rentable que lorsque le réservoir est déjà presque vide. En général, le TCS recommande d'intégrer le ravitaillement dans les trajets déjà planifiés. «Si le réservoir se vide lentement dans une région où les prix sont élevés, il peut être judicieux de faire régulièrement le plein en petites quantités et de prévoir un plein complet lorsque l'on passe devant une station-service moins chère».

Le type de voiture

Par ailleurs, la consommation dépend aussi de facteurs liés à la voiture. Le TCS recommande de vérifier régulièrement la pression des pneus. La réduction du poids du véhicule contribue également à diminuer la consommation: les barres de toit et les accessoires inutilisés devraient être retirés. Désencombrer le coffre de temps en temps permet d'économiser du carburant. En outre, ne devez utiliser la climatisation que lorsque vous en avez vraiment besoin.