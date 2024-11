Après un record historique, le Bitcoin se prépare à un nouvel envol

Photo: Getty Images

Le bitcoin a de nouveau frôlé les 90'000 dollars dans la nuit de mardi à mercredi, toujours mu par la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, avant de refluer très légèrement en début d'échanges asiatiques. Le bitcoin, première devise numérique par capitalisation, a culminé à 89'968,09 dollars vers 19H15 GMT mardi, avant de redescendre à 87'620 dollars mercredi vers 03H30 GMT. Les cryptomonnaies continuent de s'envoler avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui promet de déréglementer ce secteur.

Le président élu «pourrait commencer à placer des candidats favorables aux cryptomonnaies à des postes-clés au sein de son cabinet» et, perspective envisageable lors de son second mandat, «l'adoption du bitcoin comme actif de réserve stratégique par les Etats-Unis pourrait avoir un effet positif important sur le cours», a indiqué à l'AFP Simon Peters, analyste chez eToro.

Trump pourrait creuser le déficit américain

Sur le marché des changes, le dollar continuait de grimper par rapport à la devise nippone, s'élevant en début d'échanges asiatiques à son plus haut niveau en presque quatre mois. Il évoluait vers 03H30 GMT à 154,81 yens pour un dollar. Il remontait légèrement face à la monnaie commune européenne, à 1,0620 dollar pour un euro.

«Plusieurs politiques soutenues par Trump, notamment dans le domaine commercial pourraient être inflationnistes et pénaliser la croissance mondiale», soulignent les analystes de la banque japonaise MUFG.

Relèvement des droits de douane, baisses d'impôts et dérégulation de l'économie pourraient encore creuser le déficit public américain, gonflant l'endettement et donc les rendements obligataires américains. Or, des taux élevés encouragent à investir en dollars.

Retour des conflits commerciaux

Vers 04H00 GMT à la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei abandonnait 0,93% à 39'009,36 points, tandis que l'indice élargi se repliait de 0,89% à 2717,22 points. Les marchés japonais s'inscrivaient dans le sillage de Wall Street, où la Bourse «a repris son souffle» mardi après plusieurs séances d'euphorie, notait le courtier IwaiCosmo Securities.

Par ailleurs, «la nomination par le président élu de plusieurs personnalités très hostiles à Pékin avive la crainte d'une intensification des tensions commerciales sino-américaines», ajoute-t-il, ce qui pourrait pénaliser durement l'économie asiatique, la Chine étant le premier partenaire commercial du Japon. Des taxes protectionnistes américaines pourraient par ailleurs ne pas épargner les grands groupes exportateurs nippons.

A contre-courant, le champion des semi-conducteurs Tokyo Electron grimpait de presque 3% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Marché chinois sur le qui-vive

Vers 03H00 GMT, l'indice composite de Shanghai lâchait 0,17% à 3421,80 points, et celui de Shenzhen perdait 0,96% à 2095,89 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 0,63% à 19'721,58 points.

Les marchés chinois restaient sur le qui-vive, dans l'attente des annonces de résultats en fin de semaine des géants Tencent et Alibaba, et continuaient de digérer la perspective de politiques protectionnistes accrues sous un second mandat de Donald Trump.

Dans le même temps, les investisseurs sont restés sur leur faim après l'annonce en fin de semaine dernière par la Chine d'un relèvement du plafond de la dette des collectivités locales pour soutenir son activité économique, jugeant ces mesures de relance insuffisantes.