Christian Kolbe

Sur les marchés boursiers de la crypto-monnaie, les cours s'envolent. Tout le monde en entend parler et veut se tailler une part du gâteau. La «peur de rater le boom», c'est ainsi que l'expert en cryptographie Rino Borini désigne l'un des moteurs de l'actuelle course aux records du bitcoin: «Ces derniers jours, j'ai reçu des dizaines d'appels téléphoniques, toujours avec la même question: dois-je aussi me lancer?»

Si la question est simple, la réponse l'est beaucoup moins. Une seule chose est sûre: en ce moment, le bitcoin connaît une ascension fulgurante. La crypto-monnaie a dépassé pour la première fois la barre des 80'000 dollars (environ 70'000 francs) dimanche vers 13 heures. Lundi vers 18h00 en Suisse, le bitcoin continuait de grimper, à 84'548,06 dollars et atteignait même les 88'000 dollars vers 21h30. Plusieurs autres cryptomonnaies ont également pris de la valeur. C'est après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines que la crypto-monnaie la plus connue au monde a franchi pour la première fois le seuil des 75'000 dollars, battant ainsi le précédent record de 73'797,98 dollars atteint en mars.

Des turbulences sont à prévoir

Actuellement, plusieurs éléments jouent en faveur du bitcoin, et pas seulement l'annonce faite par le nouveau président américain pendant sa campagne électorale, qui souhaite faire des États-Unis le centre mondial «de la crypto et du bitcoin». «Fondamentalement, les États-Unis sont de plus en plus favorables à la cryptographie», explique Rino Borini. «À cela s'ajoutent maintenant, outre l'effet Trump, le succès croissant des ETF Bitcoin (équivalent physique du Bitcoin) et la récente baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.» Lorsque les taux d'intérêt baissent, les investisseurs commencent à chercher des opportunités d'investissement plus lucratives. Tout porte à croire que le boom pourrait encore durer un certain temps: «De nombreux grands investisseurs, comme les caisses de pension américaines, n'ont pas encore pris le train en marche», précise Rino Borini.

D'autre part, ceux qui investissent dans le bitcoin ou d'autres cryptomonnaies doivent avoir les nerfs solides et du souffle – comme pour la plupart des investissements dans des actions, des devises ou des métaux précieux. «Il y aura des fluctuations», prévient Rino Borini. «De fortes chutes de 20, 30%, voire plus. Cela fait tout simplement partie du jeu.» La seule solution est alors de fermer les yeux et d'attendre (ou du moins espérer) la prochaine remontée.