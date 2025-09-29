Le couperet est tombé: les primes d'assurance maladie seront plus chères en 2026. De nouveaux calculs d'AXA montrent toutefois que les assurés peuvent économiser beaucoup en changeant de modèle ou de caisse. Surtout dans les cantons romands.

C'est dans ce canton romand que votre prime d’assurance maladie pourra le plus baisser

1/6 Selon le canton et l'âge, les assurés pourront faire des économies en 2026. Photo: Keystone

Nathalie Benn

Depuis des années, les coûts de l'assurance maladie en Suisse ne connaissent qu'une seule direction: la hausse. Et on sait depuis la semaine passée que 2026 ne fera pas exception. Mardi passé, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a annoncé une augmentation moyenne de 4,4%.

La prime mensuelle moyenne augmentera donc de 16,60 francs pour atteindre 393,30 francs. Sur une année, cela représente une facture de 4720 francs par assuré pour l'année prochaine.

Les prévisions de la Confédération montrent également que les assurés des cantons du Tessin, de Genève et de Bâle-Ville seront particulièrement touchés. Les habitants des cantons de Schwytz, Uri et Zoug paieront nettement moins. Ce dernier fait figure d'exception: le canton prend en charge pendant deux ans 99% des frais d’hospitalisation. Résultat: en 2025, les primes y baisseront de 14,7%.

De nouveaux calculs d'AXA montrent maintenant combien les assurés pourront économiser l'année prochaine, en changeant de caisse ou en optant pour un modèle plus avantageux. En moyenne 505 francs pourraient être économisés sur toute l'année. Cela correspond à près de 11% de la prime annuelle moyenne attendue en 2026.

Les calculs se basent sur les changements d'assurance de base que la clientèle d'AXA a effectué au cours des trois dernières années via son service de changement. Le groupe a ensuite déterminé des valeurs moyennes par canton et par groupe d'âge et les a extrapolées à l'aide des adaptations de primes publiées par la Confédération.

Où peut-on faire le plus d'économies?

C'est dans le canton de Genève que le potentiel d'économies est le plus important. Toutes catégories d'âge confondues, les personnes désireuses d'économiser pourraient réduire leur prime annuelle d'assurance maladie de 705 francs, soit exactement 12% de moins que la prime annuelle moyenne des Genevois en 2026.

Genève est suivi par les cantons de Vaud et du Tessin, où la prime annuelle peut être réduite de 595 francs par personne. En pourcentage, ce sont les assurés des cantons du Valais et de Schwytz qui devraient économiser le plus, avec une réduction de 13%.

Les jeunes économisent nettement plus

Selon AXA, les assurés d'Appenzell Rhodes-Intérieures sont les moins bien lotis avec une économie annuelle de 365 francs. Suivent les cantons de Zoug et d'Uri avec respectivement 370 et 380 francs. La lanterne rouge, où le potentiel d'économie est légèrement inférieur à 400 francs, est Obwald. Les assurés peuvent espérer y alléger leur budget de 395 francs. Même si les montants sont plus faibles, cela représente tout de même 10 à 11% de la prime annuelle.

Le potentiel d'économies est particulièrement élevé chez les jeunes adultes, explique-t-on chez AXA. En changeant d'assurance, ils peuvent économiser en moyenne 690 francs.

Leur facture de prime annuelle peut ainsi être réduite de 18%. C'est dans le canton de Zurich que les personnes âgées de 19 à 25 ans économisent le plus, puisque leur prime peut être réduite jusqu'à 21%. Les jeunes Jurassiens et Jurassiennes pourraient également économiser 20,5% en changeant de caisse. En Argovie, ce sont 19,2%, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud près de 18%, qui pourraient alléger la facture de primes des jeunes.