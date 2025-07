L'UE s'arme pour une guerre douanière contre Trump

1/7 Un accord douanier entre les Etats-Unis et l'UE reste à conclure. Photo: keystone-sda.ch

Martin Schmidt

L'Union européenne se prépare au pire dans le conflit douanier avec les Etats-Unis: pas d'accord commercial avec les Etats-Unis et des droits de douane élevés. Le président américain Donald Trump a annoncé il y a un peu plus d'une semaine un droit de douane de 30% l'UE, qui pourrait entrer en vigueur à partir du 1er août. Les représentants de l'UE se concertent donc en ce début de semaine sur les contre-mesures à prendre dans ce pire des cas.

Et pour ne rien arranger, un porte-parole de la Commission européenne affirme qu'aucun entretien téléphonique n'a eu lieu depuis les annonces du président américain. Et aucune autre discussion n'est prévue entre les deux camps. Une situation qui nous concerne directement puisqu'une guerre douanière entre l'UE et les Etats-Unis serait une catastrophe majeure pour la Suisse.

L'UE prévoit des droits de douane réciproques de 72 milliards d'euros.

Trump a déjà annoncé qu'il réagirait durement à des contre-mesures. Or, c'est précisément ce que prévoit l'UE. Après le coup de massue de 30% de Trump, celle-ci a laissé entrevoir des contre-taxes d'un montant de 72 milliards d'euros contre les produits américains. Si le président américain surenchérissait, le conflit douanier pourrait s'envenimer.

Mais en quoi celà concerne la Suisse? Les entreprises exportatrices de l'UE risquent de se voir imposer des droits de douane encore plus élevés, or l'UE est le principal acheteur de produits suisses. La moitié de nos exportations y sont destinées. Si l'UE peut livrer moins de voitures, de machines ou de produits chimiques aux États-Unis, la demande baissera également chez les fournisseurs suisses. A cela s'ajouterait le droit de douane direct américain sur les produits suisses, dont le montant n'est pas encore connu.

L'UE devrait-elle miser sur la stratégie de la Chine?

Jusqu'à présent, l'UE a renoncé à introduire des contre-taxes en raison des négociations. Le contraste est saisissant avec la stratégie musclée de la Chine qui a riposté à chaque augmentation des droits de douane de Trump. Le président américain a toutefois dû réagir rapidement tant l'économie américaine dépendait des importations chinoises pour de nombreux biens. Et il a finalement cherché un accord.

L'UE devrait-elle donc elle aussi faire preuve de plus de fermeté dans les négociations? «La Chine a utilisé son pouvoir et a gagné. L'Union européenne serait assez grande et son économie assez forte pour miser sur la même tactique de négociation», affirme Richard Baldwin, professeur d'économie internationale à la Business School for Management de Lausanne.

De plus, l'UE, tout comme la Chine, fabrique des produits qui sont importants pour les Etats-Unis. Il y a toutefois une grande différence: «L'UE dépend des garanties de sécurité des Etats-Unis au sein de l'OTAN», explique Baldwin. «C'est pourquoi elle ne devrait en aucun cas adopter la même tactique que la Chine».

Risque lié à des concessions trop importantes

En tant que vaste espace économique, l'UE ne peut évidemment pas se plier à toutes les demandes de Trump, mais elle ne peut pas non plus céder trop vite sur ce qu'elle est prête à laisser aux USA. Sinon, le président américain pourrait y prendre goût et foncer tête baissée sur ses nouvelles exigences.

Ces dernières semaines, il a déjà été dit à plusieurs reprises qu'un accord entre les Etats-Unis et l'UE était imminent. Mais les menaces que Donald Trump laisse planer indique qu'il reste au moins quelques obstacles à franchir.

Quand Trump s'exprimera-t-il sur la Suisse ?

La tension monte et de nombreuses questions se posent: un accord sera-t-il tout de même conclu? Trump mettra-t-il ses menaces à exécution le 1er août? Les représentants de l'économie suisse attendent la réponse avec beaucoup d'intérêt.

Mais ce qui devrait les intéresser encore plus, c'est le ton que le président américain va employer contre la Suisse. Les représentants suisses à Berne attendent toujours des nouvelles de la Maison Blanche. Les États-Unis appliquent actuellement des droits de douane de 10% sur les produits suisses. L'espoir d'un meilleur accord est encore permis. Sinon, à partir de notre fête nationale, les droits de douane totaux s'élèveront à 31%, un point de plus que pour l'UE.