A Genève, le roi du pétrole redoute une pénurie mondiale

Russell Hardy, patron de Vitol, alerte sur un possible rationnement du pétrole en cas de conflit prolongé au Moyen-Orient. Le déficit global atteint 10 millions de barils par jour, selon lui.

Stefan Barmettler

Le Britannique Russell Hardy est, depuis 2018, le patron de Vitol, l'une des entreprises les plus puissantes et rentables au monde. Dans une interview accordée à la «Handelszeitung», il met en garde contre une possible rationnement de l'or noir.

Russell Hardy, qu’est-ce qui fait à vos yeux le charme de Genève? S'agit-il des faibles taux d'imposition?

C'est avant tout un environnement commercial et fiscal stable. La succursale remplit d'ailleurs de nombreuses fonctions pour nous: nous y avons le négoce, le développement commercial, un desk de trading à terme, un desk de trading et une équipe solide pour le développement des systèmes – c'est pratiquement notre société technologique interne, au service du groupe. Environ 140 employés, soit la moitié, travaillent dans ce développement de systèmes à Genève.

Y a-t-il aussi des fonctions financières à Genève?

Oui, la gestion de trésorerie, la gestion des relations bancaires, la trésorerie ainsi que la gestion des devises et des taux d'intérêt ; en somme, Genève est un peu la colonne vertébrale de l'entreprise. De plus, nous y détenons un tiers de Varopreem, une société fondée par Vitol en 2012, qui possède et exploite la seule raffinerie de Suisse, Cressier.

Votre contribution au fisc doit se chiffrer à des centaines de millions de francs, n'est-ce pas?

Je suppose que le montant total est très important. Comme c'est le cas pour toute entreprise: nous soutenons le canton et la Confédération et, par notre contribution, nous aidons les autorités à utiliser leurs ressources.

Vous travaillez dans le secteur pétrolier depuis quarante ans...

Pour être précis: en septembre 2027, cela fera quarante ans.

2026 sera-t-elle une année particulièrement difficile pour vous?

C'est sans aucun doute une année difficile. Nous avons traditionnellement une forte activité dans le pétrole et le gaz et nous nous sommes développés dans divers domaines proches. Plus récemment, nous nous sommes diversifiés dans les métaux, car ils sont indispensables à la fabrication. De plus, le secteur de l'énergie prend de l'importance avec l'électrification croissante du monde: les gens passent aux véhicules électriques ou au chauffage électrique et développent l'approvisionnement en électricité à domicile. Nous voulons aussi être présents dans ce domaine.

Vous investissez des milliards dans de nouveaux domaines comme les énergies renouvelables, les biocarburants, les parcs solaires et éoliens, et le recyclage du plastique. Pour cette expansion, avez-vous besoin d'une introduction en bourse, comme Glencore? Ou Vitol doit-elle rester une entreprise privée?

Nous sommes structurés comme un partenariat, et les associés apprécient ce modèle. Il donne de bons résultats, favorise la coopération et renforce la culture d'entreprise – et il nous permet de nous concentrer sur le business. Une ouverture au marché est appropriée dans certaines situations, mais elle n'est pas forcément idéale pour une société de négoce, car elle affiche généralement des bénéfices volatils. Pour les actionnaires externes, il est donc plus difficile d'estimer la «vraie» valeur de telles entreprises, par exemple par rapport à une société comme Nestlé, qui vend du chocolat et de nombreux autres biens de consommation avec des revenus plus prévisibles.

Vos plus grands défis actuels: la guerre en Ukraine, la géopolitique tendue, le détroit d'Ormuz largement fermé et la perte de millions de barils de pétrole par jour?

A mes yeux, il y en a deux. Le premier est la volatilité des prix des matières premières. Depuis le 28 février, il règne une grande incertitude, les prix fluctuent fortement, souvent poussés par des gros titres qui ne sont pas toujours fondés sur des raisons fondamentales. Le second est la logistique : là, au Moyen-Orient, où nous avons des bureaux et des actifs, nous sommes très fortement et très directement touchés. Nous avons d'abord dû déplacer notre personnel de Bahreïn et de Dubaï vers des endroits plus sûrs. Ensuite, nos navires ont été touchés par des missiles et des raffineries ont été attaquées par des drones et des missiles.

« Si la situation reste bloquée jusqu'à Noël, une forme de rationnement deviendra inévitable »

Voyez-vous une lumière au bout du tunnel?

La situation reste difficile. Si nous pouvons résoudre le conflit bientôt, je m'inquiète moins de dommages graves et durables pour l'économie mondiale.

Et si le conflit au Moyen-Orient ne peut pas être résolu rapidement?

Sinon, les problèmes s'aggraveront. Cependant, il y a aussi des évolutions qui détendent un peu la situation. Une partie des cargaisons passe à nouveau par le détroit d'Ormuz, ce qui amène un peu plus de pétrole sur le marché. De plus, la Chine a compensé une grande partie du déficit d'approvisionnement et importe actuellement environ 5 millions de barils par jour de moins qu'avant la guerre. Le déficit total est d'environ 10 millions de barils par jour, la Chine en supporte la moitié.

Quel serait le scénario en cas de conflit gelé?

Une impasse prolongée serait un grand défi. Si la situation reste bloquée jusqu'à Noël, une forme de rationnement deviendra inévitable, car il n'y aura tout simplement pas assez de pétrole pour tout le monde.

La loi du plus offrant s'appliquera-t-elle?

Les premiers à sécuriser leur approvisionnement seront probablement ceux qui peuvent payer les prix les plus élevés, mais il y aura aussi des mécanismes de rationnement formels ou informels qui se mettront en place. En Asie, on observe déjà des signes de rationnement, pas encore en Europe. Il est possible que l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni adoptent une attitude plus protectionniste. Dans des pays comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, les autorités déplacent déjà des exportations pour protéger leur population. L'Europe pourrait envisager de faire de même.

Vous êtes le plus grand négociant de pétrole au monde: allez-vous au travail en voiture à essence?

Je conduis une voiture hybride japonaise, elle a cinq ans et elle fonctionne toujours très bien.

Aucun projet de passer à un nouveau modèle électrique?

Pour être honnête, je ne suis pas le meilleur conducteur, donc je ne suis pas pressé de changer de voiture.