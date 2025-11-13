On a nettement augmenté son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation au troisième trimestre 2025, porté par la forte croissance des vêtements et des sacs. L'entreprise suisse a, dans la foulée, relevé ses prévisions pour l'année.

La croissance de On s’envole… mais pas grâce à ses chaussures

La croissance de On s’envole… mais pas grâce à ses chaussures

1/4 On est surtout connu pour ses chaussures de course. Photo: KEYSTONE

Michael Hotz, Ulrich Rotzinger, ATS

Le fabricant zurichois de chaussures de sport On a réalisé un très bon troisième trimestre: le chiffre d'affaires a progressé de 25% pour atteindre 794,4 millions de francs, ou même de 35% à taux de change constants. La croissance a été portée par toutes les régions et toutes les catégories de produits, a annoncé mercredi l'entreprise zurichoise cotée aux Etats-Unis.

L'excédent d'exploitation ajusté (EBITDA) a bondi de 50% à 179,9 millions de francs, avec une marge de 22,6%, contre 18,9% un an plus tôt. Au final, On dégage un bénéfice net de 118,9 millions de francs, soit près de trois fois plus que l'an dernier.

On vise désormais une croissance du chiffre d'affaires de 34%.

Selon la direction, ces progrès s'expliquent par des gains d'efficacité, une demande toujours soutenue et une position renforcée dans le segment premium. Par ailleurs, l'impact négatif des variations de change a été moindre que l'an dernier.

Compte tenu de cette dynamique, On relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025: la société table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 34% – contre un objectif précédent d'au moins 31%. Elle vise aussi une marge EBITDA ajustée de plus de 18%, après une fourchette précédente de 17 à 17,5%.

Surtout plus de vêtements et d'accessoires vendus

On est surtout connue pour ses chaussures. Pourtant, au troisième trimestre, ce n'est pas cette catégorie qui a affiché la croissance la plus forte. Les ventes de la ligne «vêtements» ont augmenté de 87% et celles des accessoires – notamment les sacs – de 145%, contre 21% pour les chaussures.

Ces segments restent toutefois modestes en volume: les vêtements ont généré 50,1 millions de francs et les accessoires 13 millions. Les chaussures demeurent la colonne vertébrale de l'entreprise, avec 731,3 millions et 92% des ventes totales.

L'action On à la traîne

A la bourse américaine, On est actuellement moins convaincant. Le cours de l'action de l'entreprise de sneakers a perdu 36% depuis le début de l'année, alors que l'indice de référence est en hausse de plus de 10%. Martin Hoffmann, CEO de On, n'a pas voulu s'exprimer sur les raisons de ce recul auprès de Blick: «Nous ne commentons pas le cours de nos actions.»

Martin Hoffmann préfère parler du potentiel en Amérique. Au niveau régional, On réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord et du Sud (Americas), dont le marché principal est les Etats-Unis. Pour cette région, On a fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires de 10% à 436,2 millions de francs. Là-bas, on aurait bien pu faire passer les augmentations de prix dues aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. «Nous poursuivons notre stratégie haut de gamme aux Etats-Unis», déclare Martin Hoffmann.

Dans la deuxième plus grande région, l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique (EMEA), le groupe de chaussures de course a réalisé un chiffre d'affaires de 213,3 millions (plus 29%). C'est toutefois l'Asie-Pacifique (APAC) qui a connu la croissance la plus dynamique: plus 94% à 144,9 millions. La contribution de l'Asie au chiffre d'affaires prend donc de plus en plus d'importance.