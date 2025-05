Nouveau sommet pour le bitcoin tandis que l'euro glisse

Image d'illustration du Bitcoin. Photo: Fernando Gutierrez-Juarez

ATS Agence télégraphique suisse

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut jeudi, porté par la probabilité d'une régulation sur les cryptomonnaies aux Etats-Unis. Pour sa part, l'Euro souffre d'une activité économique en recul dans la zone euro. La plus capitalisée des cryptomonnaies a atteint un nouveau prix historique jeudi, à 111'978,69 dollars, après avoir dépassé la veille son sommet atteint le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Vers 20h30 en Suisse, le bitcoin grimpait de 3,27% à 111'825,56 dollars. La monnaie numérique profite de l'avancée sur la réglementation aux Etats-Unis des «stablecoins», des actifs numériques considérés comme plus sûrs que les jetons plus spéculatifs (tels que le bitcoin) car adossés à des monnaies traditionnelles.

Le texte a été «adopté cette semaine par le Sénat américain avec un large soutien bipartisan», soulignent les analystes de CoinShares, et «ces avancées réglementaires ont ravivé la confiance des investisseurs, qui voient dans ce texte une réponse concrète à l'incertitude juridique qui pèse depuis longtemps sur le secteur des actifs numériques». Les cryptomonnaies bénéficient aussi d'un contexte général d'apaisement de la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump qui ravive l'intérêt pour les actifs considérés comme plus risqués et volatils sur les marchés.

L'euro trébuche

De son côté, l'euro «ne reçoit aucun soutien des informations selon lesquelles l'UE cherche à proposer son propre accord commercial avec les États-Unis», écrivent les analystes de Monex USA. La monnaie européenne perdait 0,52% face au billet vert, à 11'274 dollar, et 0,51% face à la livre britannique, à 83,99 pence pour un euro.

Au contraire, la monnaie unique est lestée par le recul de l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en mai. Celle-ci s'est contractée sur cette période pour la première fois depuis cinq mois, plombée par la faiblesse du secteur des services, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

Depuis le début de l'année, l'indice PMI indiquait une croissance très faible au sein des 20 pays partageant la monnaie unique européenne. Ces données «soutiennent la probabilité d'un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Banque centrale européenne», «lors des réunions de juin et de juillet», en conclut Ankita Amajuri, analyste chez Capital Economics.