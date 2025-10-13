DE
FR

Croissance et innovation
Un trio reçoit le prix Nobel d'économie

C'est à Stockholm, la capitale suédoise, que l'Académie royale suédoise des sciences a désigné les derniers lauréats du prix Nobel de l'année. Cette année, le prix Nobel d'économie a été attribué à Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt.
Publié: 12:12 heures
|
Dernière mise à jour: 12:24 heures
Partager
Écouter
Le trio gagnant.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.

A lire aussi
Nobel de la paix: les 5 raisons qui rendent Trump carrément fou
Il est furieux
Nobel de la paix: les 5 raisons qui rendent Trump carrément fou
Laszlo Krasznahorkai remporte le prix Nobel de littérature 2025
L'annonce est tombée
Le Suisse favori n'a pas remporté le prix Nobel de littérature 2025

La moitié du prix est attribuée à Mokyr, 79 ans, «pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique» et l'autre conjointement à Aghion, 69 ans, et Howitt, 79 ans, «pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice».

Développement suit

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus