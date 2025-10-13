Un trio reçoit le prix Nobel d'économie

Le trio gagnant.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.
A lire aussi
La moitié du prix est attribuée à Mokyr, 79 ans, «pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique» et l'autre conjointement à Aghion, 69 ans, et Howitt, 79 ans, «pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice».
Développement suit