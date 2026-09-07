Gagnez des billets pour le concert d'André Rieu

Le 26 septembre, André Rieu transformera la Vaudoise Arena en une vague entraînante de musique et d'émotions. Blick organise un tirage au sort pour gagner des billets pour ce concert exceptionnel et inoubliable.

Né le 1er octobre 1949 aux Pays-Bas, André Rieu a grandi au sein d’une famille très musicale. Influencé par son père, qui était chef d’orchestre, il s’est très tôt découvert une passion pour la musique, tout comme ses cinq frères et sœurs. Même si ce violoniste vedette est resté fidèle à sa ville natale, Maastricht, il parcourt aujourd’hui le monde en tant que star internationale, passant de scène en scène et enchantant des millions de personnes lors de ses tournées internationales.

Le moment est enfin venu : le 26 septembre, le violoniste sera à Lausanne et transformera la Vaudoise Arena en un gigantesque palais de la musique. Accompagné de son orchestre Johann Strauss, la star enchante son public à travers le monde avec un mélange unique de musique classique, de valses et d’un spectacle captivant. La combinaison de costumes somptueux, d’une bonne dose d’humour et d’un orchestre de classe mondiale garantit une expérience inoubliable.

Nous tirons au sort 8 × 2 billets pour le concert d’André Rieu le 26 septembre à Lausanne. Ne manquez pas l’occasion d’être présent lorsque les grands classiques renaîtront et que l’Arena s’envolera au rythme de la musique.

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La date limite de participation est fixée au 13 septembre 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.