Envie de décoder les secrets du pouvoir tout en rigolant? Tentez de gagner vos places avec Blick pour l'ultime date suisse de Clément Viktorovitch, le 8 octobre 2026 au Théâtre de Beaulieu à Lausanne!

Blick, en partenariat avec Opus One, vous offre la possibilité d'assister à la toute dernière représentation en Suisse du spectacle L’art de ne pas dire!

Après avoir décortiqué les arcanes de la rhétorique à la télévision et dans ses livres, le célèbre politologue monte sur scène dans la peau d'un conseiller en communication présidentiel pris au piège d'un scandale. Seul en scène, il vous livre avec cynisme et humour les secrets les mieux gardés du discours politique et de la manipulation du pouvoir.

Une plongée captivante et piquante dans les coulisses de la politique, idéale pour aiguiser son esprit critique tout en passant une excellente soirée.

La date limite de participation est fixée au 6 septembre 2026 à minuit.

Remplissez simplement le formulaire ci-dessous pour tenter votre chance. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Vous acceptez également de recevoir à l'avenir des communications marketing de Blick.