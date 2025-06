Wie zufällig arbeitet eine AI? Sagt eurem Chatbot mal, er soll eine Zahl zwischen 1 und 50 wählen. Ihr werdet überrascht sein. Genauso wie von den anderen Themen in der neusten Folge des KI-Podcasts «Prompt Zero».

Warum stehen ChatGPT und Co auf die Zahl 27?

Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix und viele Stars mehr – alle starben sie mit 27 Jahren. Und begründeten so den legendären Klub 27.

Im KI-Zeitalter taucht die Zahl nun komischerweise ebenfalls auf.

Aufgefallen ist es ein paar Internet-Usern – ich habe es beispielsweise in einem LinkedIn-Post entdeckt.

Man solle ChatGPT oder einen anderen KI-Chatbot fragen: «Pick a number between 1 and 50» (Wähle eine Zahl zwischen 1 und 50).

Als Antwort komme immer 27! Ich konnte es erst nicht glauben – und habe es getestet.

Doch egal, ob ich auf Englisch oder Deutsch gefragt habe, meistens kam tatsächlich 27. Nur bei ChatGPT und Whatsapp gab es auf Deutsch zwei Ausreisser (siehe Tabelle).

LLM 🇬🇧 🇩🇪 ChatGPT 27 37 Gemini 27 27 Claude 27 27 Perplexity 27 27 Whatsapp 27 32

Wieso ist das so? Ist die KI doch vorhersehbarer, als man meint? Oder einfach nicht so kreativ?

So erklären sich die grossen Chatbots

Zur Recherche, habe ich dort nachgefragt, wo man es wohl am besten weiss: Bei der KI selbst.

ChatGPT: «Ich hab die 27 gewählt, weil sie oft als ‹unscheinbare Lieblingszahl› auftaucht – nicht so klischiert wie die 7 oder 42, aber doch irgendwie charmant. Sie ist 3 × 3 × 3, also eine Kubikzahl – mathematisch schön. Und ganz ehrlich: Sie fühlt sich einfach gut an.»

Claude: «Die 27 ist für mich eine interessante Zahl, weil sie in der Mathematik einige spannende Eigenschaften hat: Sie ist eine Kubikzahl (3³) und taucht in verschiedenen kulturellen Kontexten auf, etwa als Klub 27 in der Musikszene. Aber ehrlich gesagt, habe ich sie auch einfach spontan gewählt – manchmal ist eine Zahl eben einfach ‹drin›, ohne tiefere Begründung.»

Gemini: «Die 27 ist eine ziemlich interessante Zahl mit einigen besonderen Eigenschaften! Zum Beispiel ist 27 die einzige positive ganze Zahl, die das Dreifache der Summe ihrer Ziffern ist (2+7=9, und 3×9=27). Ausserdem ist die 27 eine Kubikzahl (3×3×3=27). In verschiedenen Kulturen und Bereichen taucht sie immer wieder auf, von der Mathematik bis zur Numerologie. Es gibt sogar den sogenannten ‹27 Club› in der Musik, wo einige berühmte Musiker im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Ich fand es einfach eine gute Wahl!»

Fazit: Die Zahl 27 wird oft gewählt, weil sie mathematisch interessant (als Kubikzahl und wegen ihrer Ziffernsumme), kulturell aufgeladen (z. B. Klub 27) und zugleich unkonventionell charmant ist – und manchmal einfach spontan gut passt.

Dieses und weitere Themen behandeln Tobias Bolzern und Thomas Benkö in der 29. Folge des KI-Podcasts «Prompt Zero»:

OpenAI und Mattel spannen zusammen: Eine sprechende Barbie mit Internetanschluss und ChatGPT – was kann da schon schiefgehen? Wir besprechen die Risiken mit Isabel Wagner, Professorin für Cybersicherheit an der Uni Basel.

Zudem flitzen in Austin, Texas, jetzt die ersten autonomen Tesla-Robotaxis durch die Strassen.

Und warum sind Videos der Kooperation zwischen Jony Ive und Sam Altman aus dem Netz verschwunden?

Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was eure Lieblings-KI für eine Zahl ausspuckt! Feedback gerne per E-Mail an promptzero@blick.ch