US-Tech-Übermacht

Daten-Deal mit USA in Gefahr

Donald Trump (78) gefährdet das Datenabkommen zwischen der EU und den USA. Im Januar entliess der Präsident drei von fünf Mitgliedern des Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB). Eine weitere Person verliess das Board. Damit ist die Kontrollinstanz, die den Behördenzugriff auf europäische Daten überwachen soll, nicht mehr beschlussfähig.

Wenn das sogenannte Transatlantic Data Privacy Framework (DPF) scheitern sollte, hätte das für Unternehmen und Bürger in Europa «verheerende Folgen», warnt der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie im «Handelsblatt». «Wenn das passiert – und die Chance dafür ist hoch –, ist es in der EU illegal, Daten in eine US-Cloud zu geben», erklärt gar der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems in der «Süddeutschen Zeitung». Denn: Cloud-Dienste wie Microsoft 365, Amazon Web Services oder Google dominieren mit 70 Prozent Marktanteil (eine Schätzung einer Analysefirma) die europäische IT-Infrastruktur.

Das Dilemma: US-Gesetze wie der Cloud-Act zwingen amerikanische Firmen, Daten an Behörden herauszugeben – unabhängig davon, wo Server stehen. «Die US-Regierung hat die Möglichkeit, auf viele Politikermails in Europa zuzugreifen», so IT- und Geheimdienstexperte Bert Hubert gegenüber dem Magazin republik.ch.

Mögliche Auswege zeigt Schleswig-Holstein: Das Bundesland setzt auf digitale Souveränität mit offener Software statt US-Diensten. Für echten Datenschutz braucht Europa aber eigene digitale Infrastruktur, so Hubert. «Die einfachen Internetnutzer wollen ein Möbel, nicht das Holz zum Selberbauen», sagt er.