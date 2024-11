Wer hat die besten Black-Friday-Deals für das Handy-Abo?

Foto: Getty Images

Auf einen Blick Viele Schweizerinnen und Schweizer zahlen zu viel fürs Handy-Abo

Der Black November bietet die günstigsten Handy-Abo-Angebote

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von alao

Es ist ein bekanntes Problem: Wir möchten oder sollten Dinge erledigen – und zögern sie hinaus. So geht es vielen auch beim Thema Handy-Abo. Sie zögern damit, zu wechseln – und das im Wissen, dass das aktuelle Abo deutlich teurer ist. «Ein Grossteil der Schweizer Handynutzerinnen und -nutzer zahlt zu viel», weiss Telekomexperte Walter Salchli von alao.

Er kennt auch die Gründe für diese Zurückhaltung. «Ein Wechsel wird als lästig, zeitaufwändig oder zu kompliziert empfunden. Manche haben auch Schwierigkeiten, den Durchblick im Dschungel der Angebote zu bewahren.»

Beim Online-Vergleich gehts schneller und günstiger

Doch die Zeiten, als man um den Gang in einen Shop oder um ein zeitaufwändiges Telefonat beim Provider nicht herumkam, seien vorbei, so Experte Salchli weiter. Die Vorteile des Online-Vergleichs: Transparenz, deutlich geringerer Zeitaufwand und massiv günstigere Preise. alao zum Beispiel ermittelt das beste Abo mittels Algorithmen binnen weniger Minuten – ein System, wie es von Hotelanbieter booking.com bereits bekannt ist.

Zu beachten sei beim Abo-Wechsel einzig der perfekte Zeitpunkt, ergänzt Walter Salchli. Und dieser sei jetzt. «Viele wechseln kurz vor den Ferien, weil sie noch schnell bessere Roaming-Tarife nutzen möchten. Doch die wirklich günstigsten Angebote gibt es tatsächlich im Black November.» Ein Blick auf die Angebote der Provider verdeutlicht diese Einschätzung: Die Rabatte erreichen Werte von bis zu 80 Prozent.

Einige dieser Angebote nachfolgend in der Übersicht. Salchli: «Mit dem Blick auf diese Schnäppchen gibt es für alle, die wirklich sparen wollen, keinen Grund mehr für Aufschieberitis.»

Handy-Abo finden

Quickline: 88 Prozent Rabatt

Mit nahezu 90 Prozent schwingt das Quickline-Angebot «Mobile L» in Sachen Rabatt obenaus. Für einen Fünfliber anstelle von 40 Franken gibt es für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten unlimitierte Anrufe in der Schweiz – und auch 2 GB EU-, USA- und Kanada-Roaming pro Monat sind bei Abschluss via alao im Abo enthalten.

Yallo: 81 Prozent Rabatt

Zwei Yallo-Abos sind ebenfalls deutlich heruntergeschrieben. «Yallo Black» geht noch für 23.90 Franken über die Theke, das entspricht 81 Prozent Rabatt. «Yallo Black Max» kostet 33.90 Franken, das macht 81 Prozent Rabatt – in beiden Preisen ist die Gratis-Aktivierung sowie ein Shopping-Gutschein von 100 Franken inklusive. Leistungen: Beide Abos verfügen über unlimitiertes Roaming in den Regionen EU/UK/USA/ Kanada/ Türkei, bei «Black Max» kommen noch die unlimitierten Anrufe in die EU, in der EU und von der EU in die Schweiz dazu.

Salt: 81 Prozent Rabatt

Salt schickt unter anderem das Abo «Salt Smart Swiss» und «Salt Europe Data» ins Black-Friday-Rennen. Ersteres kostet für 24 Monate noch 17.95 Franken, das macht eine Ersparnis von 78 Prozent. Inklusive sind die gratis Aktivierung und ein 50 Franken Shopping-Gutschein. Zweiteres eignet sich dank unlimitiertem EU-Roaming für Vielreisende und kostet noch 23.95 statt 92.95 Franken (81 Prozent Rabatt), darin enthalten ist ein Einkaufsgutschein von 50 Franken. Besonderes: Es gibt keine Mindestvertragsdauer.

Wingo: 76 Prozent Rabatt

Bei Wingo gibts das günstigste Abo für unter 20 Franken: «Wingo Swiss» kostet 19.95 Franken und hat keine Mindestvertragsdauer. Es ist mit 69 Prozent rabattiert, Shopping-Gutschein von 50 Franken inklusive. «Wingo Red» und «Wingo Red Pro» verfügen beide über eine Vertragsdauer von 24 Monaten und kosten 22.95 beziehungsweise 26.95 Franken, das macht einen Rabatt von bis zu 76 Prozent. Einen Unterschied gibts beim Roaming: Ersteres verfügt über 3 GB Roaming in den Gebieten EU/UK/USA/Kanada/Türkei pro Monat, Zweiteres bietet 20 GB. Die gratis Aktivierung und einen 50-Franken-Shopping-Gutschein sind bei beiden im Rabattpreis inklusive.

Sunrise: 73 Prozent Rabatt

Sunrise mischt im Reigen der Schnäppchen unter anderem mit dem Abo «Up Mobile L» mit. Dieses verfügt über unlimitiertes EU-Roaming sowie über unbegrenzte Anrufe in der EU/UK und von EU/UK in die Schweiz und gibt es für eine Vertragsdauer von 24 Monaten zu 29.95 Franken. Rabatt: 73 Prozent. Darin enthalten sind die gratis Aktivierung und ein Shopping-Gutschein von 200 Franken.