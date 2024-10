Welchen Handy-Anbieter sollte ich an meinem Wohnort wählen?

Die Netzabdeckung in der Schweiz ist gut. Doch es gibt nach wie vor weisse Flecken auf der Landkarte, und nicht jeder Mobile-Anbieter ist in sämtlichen Regionen gleich stark. Ein praktisches Tool hilft jetzt beim Suchen und Abschliessen des besten Handy-Abos.

Auf einen Blick Südliche Kantone wie Wallis und Tessin haben Netzlücken

In gewissen Ortschaften lohnt sich ein Provider-Wechsel

alao ermöglicht einfache Abo-Suche und -Abwicklung

Geht es um das Handynetz, macht der Schweiz kaum eine andere Nation etwas vor. Unser Land gehört in Sachen Qualität der Abdeckung zu den besten weltweit. Besonders in der nördlichen Hälfte und in den städtischen Regionen ist die Qualität top, 5G ist im ganzen Land fast flächendeckend verfügbar.

Aber eben nur fast: Vor allem in der südlichen Hälfte gibt es noch einige weisse Flecken, in denen das Netz nicht optimal oder gar nicht verfügbar ist. Das betrifft Gebiete in den ländlicheren und bergigen Teilen der Kantone Freiburg, Wallis, Bern, Tessin und Graubünden sowie in der Zentralschweiz. «Rund um Zermatt, Grindelwald und unterhalb von St. Moritz etwa finden sich grössere Regionen, in denen noch kein flächendeckendes High-Speed-Netz genutzt werden kann», sagt Telekomexperte Walter Salchli von alao. «Im Gebirge und den äusseren Grenzregionen kann es teilweise sogar zu Komplettausfällen des Netzes kommen.»

Abdeckungskarte entwickelt

Der CEO des neutralen und unabhängigen Online-Abo-Shops war während vielen Jahren im Abo-Business für verschiedene Anbieter tätig und kennt die Branche genau. Und auch die Vor- und Nachteile des Schweizer Handynetzes sind ihm geläufig. Deshalb hat Salchli für seinen Online-Abo-Shop eine Abdeckungskarte entwickeln lassen. «Diese zeigt, welcher Anbieter wo in der Schweiz die beste Netzabdeckung bietet», sagt der Experte.

Je nach Region lohne sich ein genauer Blick auf diese Karte. Walter Salchli: «Wer wissen will, wie die Situation an seinem Wohnort und Arbeitsplatz aussieht, kann einfach die entsprechenden Postleitzahlen eingeben und erhält direkt Auskünfte zur Mobilfunkverfügbarkeit in der entsprechenden Gegend.»

Abo finden so einfach wie Pizza bestellen alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Zudem gibts alles aus einer Hand: Mit alao musst du dich auch nicht darum kümmern, das alte Abo zu kündigen.

alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Zudem gibts alles aus einer Hand: Mit alao musst du dich auch nicht darum kümmern, das alte Abo zu kündigen. Sollten doch Fragen auftauchen, hilft dir unser ausgezeichneter Kundenservice.

Auch Nutzverhalten und Preis berücksichtigen

Weil bei der Suche nach dem perfekten Abo nebst der Abdeckung auch das Nutzerverhalten und der Preis eine Rolle spielen, gilt es auch diese Kriterien zu berücksichtigen. So nutzen günstigere Provider teilweise das Netz von grossen Anbietern. «Es gilt bei der Suche, Netzabdeckung, Nutzerbedürfnisse und den Budgetrahmen in die Waagschale zu werfen», fasst Salchli zusammen.

Bei alao werden all diese Parameter in einer Suchmaske berücksichtigt. Ein Algorithmus vergleicht die verfügbaren Abos aller Anbieter anhand der eingetippten Bedürfnisse – und spuckt schliesslich diejenigen aus, die genau zu den angegebenen Kundenwünschen passen. Dazu wickelt der Online-Abo-Shop den gesamten Wechsel des Mobilfunkvertrags ab, die bestehende Nummer kann man behalten. Salchli: «Bei alao gibt es alles aus einer Hand – vom Check der Netzabdeckung bis zum Kündigen des alten Abos. Und das Ganze dauert nur wenige Minuten.»

Gut zu wissen: alao hilft auch dabei, das richtige Abo zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen – dies aufgrund von regelmässigen Sonderaktionen oder Rabatten der Anbieter. Aktuell gibt es laut Walter Salchli zum Beispiel verschiedene günstige Halloween-Angebote. «Hat jemand an seinem Wohnort ein Horrornetz, so ist zu Halloween der perfekte Zeitpunkt für einen Providerwechsel.»