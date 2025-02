Psychologie ChatGPT überzeugt laut Studie als Paartherapeut

Der Chatbot ChatGPT schneidet in einer neuen Studie als Paartherapeut besser ab als echte Psychotherapeutinnen und -therapeuten. So wurden KI-generierte Antworten in der Studie im Schnitt als hilfreicher bewertet als jene von Therapeutinnen und Therapeuten.

Publiziert: 20:28 Uhr