DE
FR
Abonnieren

Pixel-10-Serie
Das können die neuen Google-Handys

Fotos wie vom Profi, Gespräche ohne Sprachbarrieren: Googles neue Pixel-Generation kann mehr als die Vorgänger. Möglich macht es ein unsichtbares Bauteil.
Publiziert: 18:29 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen