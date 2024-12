OpenAI bringt ChatGPT-Abo für 200 Dollar pro Monat

1/5 OpenAI-CEO Sam Altman (l.) und sein Team haben am Donnerstag Neuigkeiten rund um ChatGPT vorgestellt. Foto: OpenAI

OpenAI bietet ab sofort ein neues Premium-Abo für seinen Chatbot ChatGPT an. ChatGPT Pro kostet 200 Dollar pro Monat, wie das Unternehmen aus San Francisco am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mitteilte. Das ist zehnmal mehr als das bisherige Plus-Abonnement.

Das neue Angebot gewährt uneingeschränkten Zugriff auf das verbesserte KI-Modell ChatGPT o1 Pro. Dieses Modell kann laut OpenAI Fakten selbständig überprüfen und komplexe Aufgaben in Teilschritte zerlegen. Im Fachjargon nennt man das Reasoning. Im Vergleich zum Vorgänger soll es bei schwierigen Anfragen 34 Prozent weniger Fehler machen. Bei einfacheren Programmieraufgaben sinkt die Fehlerquote nach Angaben von OpenAI gar um 75 Prozent.

Das teure Pro-Abo richtet sich nicht an normale Nutzer. Es zielt laut OpenAI vor allem auf Vielnutzer aus Mathematik und Programmierung. «Die Zielgruppe sind die Poweruser von ChatGPT, die die aktuellen Modelle bereits an ihre Grenzen bringen», sagt Jason Wei von OpenAI während des Livestreams.

Das neue o1-Modell gibt es auch in einer nicht Pro-Version. Bisher war es nur als Vorschau in ChatGPT verfügbar. Das soll sich in den nächsten Stunden ändern, sodass alle zahlenden Kundinnen und Kunden auf ChatGPT o1 zugreifen können. Im Vergleich zum regulären Modell fehlen bei o1 jedoch noch wichtige Funktionen, etwa der Upload von Dateien oder das Web-Browsing.

ChatGPT kostet 700'000 Dollar pro Tag

OpenAI steht unter Druck, seine Verluste zu reduzieren, schreibt techcrunch.com. Das Unternehmen erzielt zwar monatliche Einnahmen von 300 Millionen Dollar, rechnet aber für dieses Jahr mit einem Verlust von rund 5 Milliarden Dollar. Grund dafür sind vor allem hohe Kosten für Personal, Büros und die Entwicklung der KI-Modelle. Allein ChatGPT kostete OpenAI Berichten zufolge 700'000 Dollar pro Tag.