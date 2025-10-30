DE
FR
Abonnieren

Neue Betrugsmasche
Wenn du das hörst, solltest du auflegen

Achtung, Betrüger! Zurzeit tätigen diese sehr viele Anrufe in die Schweiz. So musst du reagieren.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen