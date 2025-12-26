«Nahe an der Magie» – so fasst der Satiriker, Autor und KI-Dozent Patrick «Karpi» Karpiczenko die technologischen Sprünge von 2025 zusammen. Das Jahr war wild. Im Special von «Prompt Zero» drehen wir mit Karpi am KI-Glücksrad.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

37 Themen, zwei Minuten pro Begriff, ein Joker für jeden: So lauten die Spielregeln der Jahresendsendung von «Prompt Zero». Die beiden Hosts Thomas Benkö und Tobias Bolzern haben Satiriker, Autor, KI-Dozent und Nerd, Patrick «Karpi» Karpiczenko eingeladen, um auf 2025 zurückzublicken.

Das Prinzip ist simpel: Ein selbstgebautes Glücksrad (Vibecoding, juhu) wählt zufällig eines der 37 Begriffe aus, von «Sycophancy» über «ChatGPT 5» bis zu «Slop». Dann läuft die Uhr. Wer mehr Zeit braucht, zieht seinen Joker und darf länger reden: Karpi verrät, wieso er 2025 von ChatGPT zu Gemini gewechselt ist, weshalb KI schlecht für Haustiere ist – und was ihn nachts nicht schlafen lässt.

Zu den Hosts

Thomas Benkö hat früher beim Blick Gadgets getestet, wurde dann Reporter, Nachrichtenchef und stv. Chefredaktor bei Blick am Abend. Danach leitete er Blick.ch und kümmert sich seit Herbst 2023 als KI Innovation Lead um die Zukunft des Journalismus.

Tobias Bolzern schreibt seit über zehn Jahren über Hard- und Software und ist Digitalredaktor bei Blick und eigentlich Informatiker. Als Lehrling installierte er noch Windows 95 ab (29!) Disketten. Bei Blick berichtet er unter anderem über KI, IT-Sicherheit und die Entwicklungen bei den grossen Tech-Unternehmen.