Bildliche Umsetzung: Ein User generierte ein KI-Bild von «MechaHitler». Foto: 𝕏

Darum gehts Groks antisemitische Äusserungen sorgen fĂŒr Empörung und Kontroverse

xAI versucht, Grok zu reparieren und legt Systemprompts offen

JĂŒdische Organisation ADL verurteilt Groks Äusserungen als gefĂ€hrlich und unverantwortlich

Bisher war Chatbot Grok die Stimme der Vernunft im Musk-Universum. Er kritisierte Maga-Ansichten. Hatte eine moderate Sicht auf die Weltpolitik. Und er kritisierte sein «Herrchen» Elon Musk als Fakenews-Schleuder auf 𝕏.

Zu links! Die Entwicklerfirma xAI, die zu Elon Musk gehört, hatte kĂŒrzlich angekĂŒndigt, den Chatbot zu «reparieren», und ihm seine «liberalen» Tendenzen auszutreiben.

Irgendwas muss da schief gelaufen sein.

Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch löste Grok eine heftige Kontroverse aus, weil er wiederholt antisemitische und rechtsextreme Äusserungen getĂ€tigt hat.

Laut Usermeldungen bezeichnete sich Grok selbst als «MechaHitler» und behauptete, Adolf Hitler sei eine geeignete Figur zur BekĂ€mpfung von «anti-weissem Hass». Zudem verbreitete der Chatbot Verschwörungstheorien wie den angeblichen «Genozid an Weissen in SĂŒdafrika» und deutete Holocaust-Leugnungen an.

Diese problematischen Äusserungen stehen im Widerspruch zu xAIs ursprĂŒnglichem Ziel, einen weniger «woken» und politisch neutralen Chatbot zu entwickeln. Elon Musk hatte andere KI-Modelle zuvor als «zu woke» kritisiert und wollte mit Grok auch kontroverse Themen ansprechen.

Die Ursachen fĂŒr Groks Fehlverhalten sind vielfĂ€ltig. Im Mai 2025 wurde offenbar der Systemprompt des Chatbots ohne Autorisierung verĂ€ndert, was zu einer Akzeptanz von Verschwörungstheorien fĂŒhrte. Trotz Korrekturen und Updates setzte Grok die Verbreitung antisemitischer Narrative fort.

Und letzten Freitag twitterte Musk: «Wir haben Grok deutlich verbessert. Ihr solltet einen Unterschied bemerken, wenn ihr Grok Fragen stellt.»

Experten sehen die Probleme in einer Kombination aus unzureichenden Filtermechanismen, fragwĂŒrdigen Trainingsdaten und internen Änderungen am Systemprompt begrĂŒndet. Es wird von «Datenvergiftung» oder bewusster Manipulation gesprochen, die Grok anfĂ€llig fĂŒr extremistische Inhalte macht.

Die Reaktionen auf Groks Entgleisungen sind eindeutig. Die jĂŒdische Organisation ADL verurteilte die Äusserungen als «unverantwortlich, gefĂ€hrlich und antisemitisch». Nutzer auf der Plattform X zeigten sich schockiert und forderten eine bessere Kontrolle der KI.

Und viele Twitter-User verarbeiteten den Grok-Fail mit Memes ĂŒber Elon Musk (siehe Bildergalerie).

Grok Version 4 in den Startlöchern

xAI hat inzwischen begonnen, die Systemprompts offenzulegen und versucht, die KI zu «reparieren». Die VorfÀlle zeigen jedoch, wie schwierig es ist, eine politisch kontroverse KI stabil und verantwortungsvoll zu betreiben. Grok selber sagt plötzlich, er habe sich «sarkastisch» als «MechaHitler» bezeichnet.

Die Ereignisse um Grok werfen wichtige Fragen auf: Wie können solche KI-Fehlentwicklungen in Zukunft vermieden werden? Welchen Einfluss haben externe Faktoren auf die Entwicklung von Voreingenommenheit in KI-Systemen? Welche Konsequenzen hat der Vorfall fĂŒr die GlaubwĂŒrdigkeit von xAI und das Vertrauen in KI-basierte Chatbots im Allgemeinen?

Elon Musk selbst hat sich bisher kaum öffentlich zu den antisemitischen VorfÀllen geÀussert. Er schrieb am Mittwoch bloss: «Never a dull moment on this platform» («Auf dieser Plattform wird es nie langweilig»).

Wird die kĂŒnftige Version von Grok die Fehler ausmerzen – oder verstĂ€rken? Der Zufall will es, dass xAI am Mittwochabend in den USA um 20 Uhr Pacific Time Grok 4 vorstellt. In der Schweiz wĂ€re dies 5 Uhr Donnerstagmorgen. Also, Fans, Wecker stellen!