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John Ternus an Rede 2024
«Ich dachte mir: Was zum Teufel mache ich hier?»

Tim Cook gibt den Chefposten im September an John Ternus ab. Der Schweizer Apple-Kenner Röbi Weiss hofft, dass der Techkonzern wieder innovativer wird.
Publiziert: 15:05 Uhr
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