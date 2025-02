1/4 Das iPhone SE 2022 (im Bild) könnte bald schon einen Nachfolger bekommen. Foto: Shutterstock

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Apple steht kurz vor einer bedeutenden Auffrischung seines Budget-iPhones. Wie verschiedene Quellen berichten, wird der iPhone-Hersteller schon im Frühling ein komplett überarbeitetes iPhone SE vorstellen. Das neue Modell soll der grösste Entwicklungssprung in der Geschichte der SE-Serie sein – und könnte zudem als Testfeld für neue Apple-Technologie dienen.

Das iPhone SE spielt eine wichtige Rolle in der Strategie von Apple. Es bringt neue Kundinnen und Kunden ins Ökosystem – und verkauft sich zahlreicher als viele vermuten. Laut Counterpoint Research machte die 2020er-Version zeitweise 13 Prozent aller iPhone-Verkäufe aus. Das erste SE-Modell erschien 2016, die dritte und aktuelle Generation ist aus dem Jahr 2022.

Der auffälligste Unterschied zum aktuellen Modell ist das komplett neue Design. Apple verabschiedet sich laut bloomberg.com vom klassischen Look mit Home-Button und wechselt zu einem modernen Design im Stil des iPhone 14. Das bedeutet: Ein deutlich grösseres 6,1-Zoll OLED-Display ersetzt den kleinen 4,7-Zoll-LCD-Bildschirm. Statt Touch ID (Fingerabdruck) kommt nun Face ID zum Einsatz, eingebettet in eine Display-Aussparung am oberen Bildschirmrand, auch als Notch bekannt.

Leistung auf Flaggschiff-Niveau

Beim Tempo muss sich das neue SE nicht verstecken: Der A18-Chip aus dem iPhone 16 soll den Takt angeben, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher. Damit ist das SE erstmals auch für die neuen Apple-Intelligence-Funktionen gerüstet. Bei der Kamera setzt Apple offenbar auf einen 48-Megapixel-Sensor, wie er im iPhone 15 verwendet wird. Anders als die teureren Modelle muss das SE allerdings mit einer einzelnen Hauptkamera auskommen. Der Akku soll im Vergleich zu den Vorgängern deutlich verbessert werden. Möglich wird das, weil dank der neuen Masse mehr Platz für einen grösseren Akku vorhanden ist.

Eine besondere technische Neuerung verbirgt sich im Inneren: Das neue SE soll als erstes iPhone Apples eigenes 5G-Modem, Codename Centauri, erhalten. Seit dem Kauf von Intels Modem-Sparte 2019 arbeitet Apple an der Technologie, um sich von Qualcomm-Chips unabhängig zu machen. Das Modem soll besonders energieeffizient arbeiten und neben 5G-Mobilfunk auch WLAN, Bluetooth und GPS unterstützen.

Mehr als ein günstiges iPhone

Der Marktstart wird für März 2025 erwartet. In den USA soll der Preis laut letzten Gerüchten unter 500 Dollar liegen. Wie üblich, dürften die Preise in der Schweiz etwas höher sein, aber sich auch um 500 Franken herum bewegen. Als Vergleich: Das iPhone 16 gibt es ab 849, das iPhone 15 aktuell ab 729 Franken.

Das iPhone SE 2025 ist kein typisches Einsteiger-iPhone mehr. Es übernimmt moderne Technik und Design von den teuren Modellen – und wird gleichzeitig Apples Experimentierfeld für neue Hardware wie das erste eigene 5G-Modem.

Verzichten müssen Käufer hauptsächlich bei der Kamera, fehlenden Knöpfen und der Bildwiederholrate des Displays, die laut Gerüchten bei 60 Hertz bleibt. In die Röhre schauen zudem die Fans von kleineren Handys. Für den grossen Teil der Nutzerinnen und Nutzer dürften die Einschränkungen angesichts des erwarteten Preisvorteils aber verschmerzbar sein.