14:31 Uhr

Neue iPhones, neue Uhren, neue Airpods: Das wird am heutigen Apple-Event erwartet. Los geht es um 10 Uhr Ortszeit in der Apple-Zentrale in Cupertino. In der Schweiz ist es dann 19 Uhr. Normalerweise ist ein Apple-Event an einem Montag, eher ungewöhnlich. Der Hersteller dürfte das Datum aber nicht zufällig gewählt haben. So hat Apple seine erste Computeruhr nämlich vor genau zehn Jahren am 9. September 2014 enthüllt.

Mit der Datumswahl geht Apple auch zwei weiteren Events am Dienstag aus dem Weg: Einerseits findet an diesem Tag die erste US-Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump statt. Zudem wird die EU voraussichtlich am Dienstag eine Entscheidung bekannt geben, ob Apple 14 Milliarden Dollar Steuern an Irland bezahlen muss.