Darum gehts iOS 18.4 bringt Sicherheitsupdates, neue Emojis und KI-Funktionen auf Deutsch

Neue Genmoji-Funktion ermöglicht Erstellung personalisierter Emojis mit künstlicher Intelligenz

Update adressiert 62 Sicherheitsprobleme und führt acht neue Emojis ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Sicherheit

Die Aktualisierung fürs iPhone adressiert 62 unterschiedliche Sicherheitsprobleme. Darum sollte man das Update denn auch schnellstmöglich auf dem Smartphone installieren. Mehrere der Schwachstellen stellen Risiken dar. So gibt es etwa eine Lücke im Webkit, das ist der technische Unterbau des Safari-Browsers. Diese Schwachstelle ermöglicht es Angreifern beispielsweise, schädliche Skripte über vertrauenswürdigen Websites einzuschleusen. Zudem wurde ein Problem im Systemkern des iPhones behoben. Im Gegensatz zum Notfall-Update iOS 18.3.2 von März wurden keine aktiven Angriffe auf die nun behobenen Sicherheitslücken gemeldet.

Emojis

Mit dem Update kommen acht neue Emojis aufs iPhone. Das sind sie:

Gesicht mit Tränensäcken

Fingerabdruck

Farbklecks

Wurzelgemüse

Kahler Baum

Harfe

Schaufel

Sark-Flagge (Insel südlich von England)

Neu ist die Genmoji-Funktion: Sie erlaubt dir, Emojis nach eigenen Vorstellungen zu erzeugen. Aktiviere dazu die Emoji-Tastatur, tippe den Genmoji-Button (oben rechts) an und beschreibe die Idee in wenigen Worten – die künstliche Intelligenz verwandelt den Text dann in ein Bild. Zum Beispiel in eine Kuh mit Sonnenbrille. Du kannst auch Personen auswählen, um diese in Emojis zu verwandeln. Dabei werden keine Daten in die Cloud geschickt. Das Generieren läuft lokal auf dem Gerät ab.

Künstliche Intelligenz (KI)

Mit iOS 18.4 läuft Apple Intelligence, das KI-System des Konzerns, erstmals auch auf Deutsch. Bisher konnte man diese Funktionen ausschliesslich mit englischer Systemsprache verwenden.

Apple steckt gerade in einer KI-Krise. Die verbesserte Siri, die der Hersteller im letzten Sommer gross angekündigt hat, könnte sich bis 2026 verzögern. Deshalb ist die Anzahl der bisher verfügbaren Funktionen bisher überschaubar:

Mitteilungszusammenfassung: Nachrichten und E-Mails werden automatisch zusammengefasst, sodass du schneller erfassen kannst, worum es geht. In der Vergangenheit hat dies aber schon zu fehlerhaften Zusammenfassungen geführt.

Nachrichten und E-Mails werden automatisch zusammengefasst, sodass du schneller erfassen kannst, worum es geht. In der Vergangenheit hat dies aber schon zu fehlerhaften Zusammenfassungen geführt. Schreibwerkzeuge: Texte können in jeder App korrigiert, umformuliert oder zusammengefasst werden. Dafür einfach den gewünschten Text markieren, danach stehen die Schreibwerkzeuge mit Korrekturlesen oder Umformulieren zur Verfügung (siehe unten). Sprich: Man kann damit nicht von Grund auf Text erzeugen, nur umschreiben lassen.

Texte können in jeder App korrigiert, umformuliert oder zusammengefasst werden. Dafür einfach den gewünschten Text markieren, danach stehen die Schreibwerkzeuge mit Korrekturlesen oder Umformulieren zur Verfügung (siehe unten). Sprich: Man kann damit nicht von Grund auf Text erzeugen, nur umschreiben lassen. Visuelle Intelligenz: Auf dem iPhone 16, 16e und 15 Pro kannst du mit gedrücktem Kamera-Knopf Objekte in deiner Umgebung analysieren lassen. Es kann auch direkt bei Google nach ähnlichen Objekten gesucht werden.

Auf dem iPhone 16, 16e und 15 Pro kannst du mit gedrücktem Kamera-Knopf Objekte in deiner Umgebung analysieren lassen. Es kann auch direkt bei Google nach ähnlichen Objekten gesucht werden. Priorisierte Mitteilungen: Wichtige Nachrichten erscheinen ganz oben auf dem Sperrbildschirm.

Die KI-Funktionen stehen nur auf den neuesten Gerätemodellen zur Verfügung – konkret auf dem iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 15 Pro und Pro Max sowie iPads und Macs mit M-Prozessor. Der Hauptgrund: Diese Features benötigen deutlich mehr Arbeitsspeicher als Apple in älteren Geräten verbaut hat. Die KI-Modelle belegen etwa 6 GB Speicherplatz auf dem Gerät. Falls dir das zu viel ist, kannst du unter Einstellungen > Apple Intelligence & Siri die Funktionen deaktivieren.

Apple Intelligence: So deaktivierst du es. Foto: Screenshot BLICK

Sonstiges

Das Update bringt neben den Hauptfunktionen eine Reihe weiterer Neuerungen:

Mail: Die App unterteilt neu automatisch eingehende E-Mails in vier Kategorien: Wichtiges, Transaktionen, Neuigkeiten und Werbung. Wer sich nicht an diese neuen Kategorien gewöhnen will, kann über die drei Punkte (oben rechts) zur bisherigen Listenansicht zurückkehren.

Die App unterteilt neu automatisch eingehende E-Mails in vier Kategorien: Wichtiges, Transaktionen, Neuigkeiten und Werbung. Wer sich nicht an diese neuen Kategorien gewöhnen will, kann über die drei Punkte (oben rechts) zur bisherigen Listenansicht zurückkehren. App-Wahl: Du kannst jetzt festlegen, welche Apps standardmässig für Navigation, Übersetzungen, Browser, Mail oder Nachrichten verwendet werden sollen – etwa Firefox anstelle von Safari. Das geht in den Einstellungen > Apps > Standard-Apps.

Du kannst jetzt festlegen, welche Apps standardmässig für Navigation, Übersetzungen, Browser, Mail oder Nachrichten verwendet werden sollen – etwa Firefox anstelle von Safari. Das geht in den Einstellungen > Apps > Standard-Apps. Retuschieren: Das neue Bereinigungswerkzeug in der Fotos-App ermöglicht es, unerwünschte Objekte oder Personen aus deinen Bildern herauszuretuschieren. Wähle erst das Bild, das du bearbeiten willst. Klicke dann auf Bearbeiten und Bereinigen. Bei der ersten Verwendung muss die Funktionalität zunächst geladen werden. Das Feature funktioniert gut bei kleinen Objekten im Hintergrund. Bei zentralen Objekten gibt es teilweise kuriose KI-Ergebnisse.

iOS 18.4: So installierst du es

Navigiere zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate. Von dort aus kannst du iOS 18.4 herunterladen und installieren. Vor der Installation solltest du zwingend ein Backup von deinem iPhone machen. Auch sollte man das Gerät per WLAN mit dem Internet verbinden und sicherstellen, dass der Akku mindestens zur Hälfte geladen ist oder das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.