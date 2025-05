1/6 Am 20. und 21. Mai findet die Entwicklerkonferenz I/O in der Nähe des Hauptsitzes von Google statt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Google stellt KI-Neuerungen für Shopping und Videoerstellung vor

KI-Assistent kann Preise überwachen und Kleidung virtuell anprobieren

Neues «Google AI Ultra»-Abo kostet 250 Dollar pro Monat

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Trägst du künftig Kleider, die ein KI-Assistent für dich bestellt? Der Tech-Gigant Google hat an seiner Entwicklerkonferenz I/O eine ganze Reihe Neuerungen vorgestellt, die genau das möglich machen sollen.

Beim Shopping wird die Suche mit KI umgekrempelt: Mit einem einzigen Selfie kannst du Kleidung virtuell an dir selbst anprobieren. Spannend ist eine Funktion für alle Schnäppchenjäger. Denn Google überwacht Preise bald automatisch und bestellt, sobald dein Wunschpreis erreicht ist. Die Marktmacht ist massiv: Der Konzern hat nach eigenen Angaben über 50 Milliarden Produktlisting.

Google wird zum Shopping-Assistenten: Mit der Suchmaschine lassen sich künftig Kleider virtuell anprobieren. Foto: Google

Konkurrenz für ChatGPT

Damit greift Google auch ChatGPT an. Der KI-Chatbot von OpenAI hat im April eine ähnliche Kaufberatung präsentiert, ohne bezahlte Anzeigen, was wiederum direkte Konkurrenz zu Googles lukrativem Werbegeschäft bedeutet.

Möglich machen soll dies ein neuer KI-Modus (AI Mode) in Googles Suchmaschine. Das Besondere: Die KI erledigt künftig nicht mehr nur die Suche (wie mit AI Overviews), sondern kann auf Wunsch gleich selbst handeln. Ein Beispiel: Fragst du nach zwei Tickets für ein Sport-Event, sucht die KI eigenständig nach passenden Angeboten. Mit Deep Think werden im Hintergrund gar mit einer Anfrage Dutzende Suchen gestartet. Die Antwort liefert Google dann in Aufsatzlänge.

Suche ändert sich auch sonst

Mit der neuen Funktion «Deep Search» kann Google künftig auf eine einzige Anfrage Hunderte Suchen im Hintergrund durchführen und einen vollständigen Report erstellen. Ähnliche Funktionen kennt man bereits von ChatGPT oder Perplexity. Die «Search Live»-Funktion erlaubt es, über Kamera und Mikrofon zu suchen: Zeige der KI, was du siehst, und bespreche es in Echtzeit. Und wer Daten verstehen will, bekommt auf Anfrage sofort ad-hoc-Diagramme und Visualisierungen geliefert, die Google für bestimmte Suchbegriffe erstellt.

Im KI-Modus der Suche werden künftig Grafiken und Visualisierungen auf Knopfdruck erstellt. Foto: Google

KI-Videos: Jetzt mit Ton

Mit Veo 3 stellt Google erstmals ein KI-Modell vor, das Videos mit Ton erzeugen kann. Bis jetzt wurden künstlich erzeugte Videos bei Google jeweils ohne Audiospur ausgegeben. Das neue System fügt automatisch passende Geräusche zu den Bildern hinzu – egal ob Musik, Lärm oder gesprochener Dialog. Ergänzend bietet Google das KI-Tool «Flow» an, ein völlig neues Filmwerkzeug. Mit einfachen Prompts statt komplizierter Bearbeitungssoftware entstehen so Clips und komplette Szenen – die KI übernimmt Kameraführung, Bildgestaltung und jetzt auch Tondesign.

1:38 Mit Filmmaking-Tool von Google: So einfach lassen sich aussergewöhnliche Clips erstellen

250 Dollar pro Monat

Wer die neuen Funktionen schnell nutzen will, muss tief in die Tasche greifen. Das neue Luxus-Abo namens Google AI Ultra kostet 250 Dollar pro Monat. Dafür erhältst du als erster Zugang zu den neuesten KI-Modellen und höchste Nutzungslimits. Wie auch schon das 200 Dollar teure Pro-Abo von OpenAI richtet sich das Angebot an KI-Enthusiasten und nicht an 08/15-Nutzer. Der Haken: Die meisten Funktionen starten zunächst sowieso nur in den USA. Wann sie nach Europa und in die Schweiz kommen, bleibt offen.