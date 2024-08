1/6 Clicks, so heisst diese gelbe Tastaturhülle.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Plötzlich macht es Klick: Eine knallgelbe Tastatur für das iPhone sorgt derzeit für Aufsehen. Clicks, so der Name des Gadgets, soll das taktile Tipperlebnis älterer Blackberry-Handys auf das iPhone bringen. Bei unserem Test sorgte das Gadget immer wieder für erstaunte Blicke. Ist Clicks eine gute Idee oder totaler Quatsch?

Vorteile von Clicks

Die Vorteile liegen auf der Hand: Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ist das Tippen mit der Clicks-Tastatur angenehm taktil, schnell und vor allem sehr genau. Gerade bei längeren Texteingaben ist eine physische Tastatur ein grosser Gewinn. Toll ist auch, dass alle gängigen Mac-Kombinationen funktionieren. So kopiert man mit Command+C im Handumdrehen Texte, wechselt mit Command+Tab zwischen Apps oder startet mit Command+Leertaste direkt eine Suche. Der grösste Vorteil von Clicks ist, dass durch die externe Tastatur die virtuelle Tastatur wegfällt. Erst dann merkt man, wie viel Platz diese einnimmt und sieht plötzlich viel mehr von den Apps, zum Beispiel den Nachrichtenverlauf in iMessage. Clicks gibt es aktuell in verschiedenen Farben und die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung, um auch nachts tippen zu können.

Nachteile von Clicks

Wer das iPhone Max benutzt, hat schon ein grosses Gerät in der Hand. Mit der Clicks-Hülle fühlt sich das Telefon fast an wie ein Bumerang. Auch die kleineren iPhone-Modelle werden mit der Hülle deutlich grösser – und passen nicht mehr so einfach in den Hosensack. Clicks hat zudem eine steile Lernkurve: Die winzigen Tasten der Tastatur sind am Anfang eine echte Herausforderung. In unserem Test dauerte es mehrere Tage, bis wir beim Tippen nur noch wenige Fehler machten. Ausserdem ist die Hülle nur für ein einziges iPhone-Modell geeignet. Wenn man sich ein neueres Modell kauft, benötigt man dann auch eine neue Tastaturhülle. Ausserdem ist die Hülle nicht Magsafe kompatibel und funktioniert daher nicht in jedem Fall mit bereits vorhandenem Magsafe-Zubehör.

Für wen ist Clicks gedacht?

Die Hülle richtet sich einerseits an nostalgische Nutzerinnen und Nutzer, die sich nach einer echten Tastatur sehnen. Sie richtet sich auch an Technikbegeisterte, die gerne Neues ausprobieren und etwas Zeit investieren wollen, um ein Gadget zu beherrschen. Von Clicks profitieren vor allem die iPhone-Maximalisten, die am liebsten alles auf dem Handy erledigen und Notebook oder Tablet gar nicht erst in die Hand nehmen.

Für die meisten Nutzerinnen und Nutzer ist Clicks aber eher weniger geeignet. Gerade diejenigen, die das schlanke Design des iPhones mögen, sollten besser die Finger davon lassen. Dennoch hat die Hülle ihre Daseinsberechtigung, da es eine Nische füllt. Bisher gibt es Clicks für die iPhones der Serie 14 und 15. Die Preise beginnen bei 129 Euro. Weitere Handys, auch aus der Android-Welt, sollen folgen.

Transparenzbox Dieses Gerät wurde Blick vom Hersteller für den Test zur Verfügung gestellt. Der Hersteller hat keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung.





