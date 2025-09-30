DE
Ganzer Clip von KI erstellt
OpenAI kündigt den Start von Sora 2 an

OpenAI hat mit Sam Altman den Start von Sora 2 angekündigt. Das Kuriose: KI hat das ganze Video erstellt.
Publiziert: 20:58 Uhr
Technik
