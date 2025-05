Die Zukunft der Suche Google im KI-Modus

Google hat auf der Entwicklerkonferenz I/O den radikalsten Umbau seiner Suche seit Jahrzehnten vorgestellt. Der AI-Mode macht aus der klassischen Suchmaschine einen Gesprächspartner. Was das für Suchende bedeutet: Jetzt reinhören in den KI-Podcast Prompt Zero.

Publiziert: 13:07 Uhr